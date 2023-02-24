僅此一場！「好想兔─三星報喜兔吉祥限定店」活動倒數

超人氣LINE貼圖角色「好想兔」，於本命年聯手「有你共創有點市團隊」，結合台灣宮廟元素，推出一系列創意場景，深受全台粉絲們的喜愛，尤其是中南部的粉絲們更是不斷敲碗，希望能看到好想兔神明們全台巡迴繞境。然而，經過廟公擲筊詢問，「好想兔─三星報喜兔吉祥期間限定店」僅此一場，不再移展。

「好想兔─三星報喜兔吉祥期間限定店」的創意場景包含了好想兔化身為台灣宮廟中的各大神明，從指引流年運勢到祈福招財、文昌加持、開運報喜，無所不包。活動期間共吸引超過3萬名信眾前來參拜，受到了熱烈的迴響，這次的期間限定店除了推出經典的好想兔神明造型外，更加入許多廟宇等吉祥元素，讓喜慶氛圍更加濃厚。

隨著瘋媽祖繞境的熱潮，主辦單位特別邀請粉絲朋友到場觀賞，並分享與各神兔的合照，只要分享照片，就有機會獲得非賣品「金身佛祖想兔廟宇組」的抽獎資格。民眾不妨趁著228連假的到來，趕緊前往想兔宮，一同體驗可愛的神明化身場景，祈求幸運與好運的到來。

【好想兔-三星報喜兔吉祥 期間限定店】

參拜日期｜2023/1/13-3/05(除夕1/21休館)

參拜時間｜週一至週五 11:00-18:00/例假日 11:00-19:00

參拜地點｜台北松山文創園區 藝巷空間