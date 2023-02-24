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鬼太郎驚喜現身天母SOGO 與孩子同渡歡樂連假

聯合新聞網／ 聯合數位文創
鬼太郎人偶帶著充滿日式風情的妖怪鳥居來台巡迴展出，2月份選擇落腳在天母SOGO百貨。圖／聯合數位文創 提供
鬼太郎人偶帶著充滿日式風情的妖怪鳥居來台巡迴展出，2月份選擇落腳在天母SOGO百貨。圖／聯合數位文創 提供

2022年適逢鬼太郎作者水木茂老師冥誕100週年，日本水木工作室將全新企劃「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站就選擇台北華山展出，相隔十年再度回到華山與老朋友見面。

為宣傳展覽，知名動畫主角鬼太郎人偶親臨台灣，更帶著他充滿日式風情的妖怪鳥居來台巡迴展出，妖怪鳥居2月份選擇落腳在充滿異國風情滿分的天母SOGO百貨，並於2/25下午15：00舉辦鬼太郎見面會，特別準備許多遊戲和精美小禮物，歡迎喜愛鬼太郎和日本妖怪的大小朋友們到場一起同樂。

「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展將於2022/12/31~2023/04/05在華山文創園區展出，不論是喜歡鬼太郎的你、還是喜歡妖怪的你、甚至想要體驗妖怪在身邊是什麼感覺的你，這個不可思議的妖怪世界都歡迎你來探索，跟著鬼太郎一起體驗「妖怪100物語」，進入水木茂的百妖世界！網路雙人限定優惠$730，購票請洽 udn售票網

鬼太郎見面會

地點：天母SOGO百貨 7樓

時間：112/2/25 (六)下午15：00

詳細活動內容請見 官方粉絲團

天母 日本 SOGO

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