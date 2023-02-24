快訊

替代雞蛋的食物，竟然有它！一表看替代雞蛋營養的食物有哪些

又在北高雄！富邦攜手國揚集團 高雄將有第3家漢神百貨

上班太無聊！工作17年想跳槽台積電 網見經歷勸：別衝動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Global Mall連假限定 集結200家餐飲祭出美食優惠彈

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall針對228連假結近200家餐飲美食推出買1送1、第二套半價優惠。圖／Global Mall提供
Global Mall針對228連假結近200家餐飲美食推出買1送1、第二套半價優惠。圖／Global Mall提供

228四天連假即將登場，Global Mall環球購物中心因應連假特別推出三大「限時多重好康」，包括天天撒購物金、消費滿額享點數2倍送、電影票以及點數放大、100點可兌換100元等。連假出遊人潮多，全台8店集結近200家餐飲美食、娛樂體驗推出買1送1、第二套半價或7折起。

連假期間正逢冬出清折扣、春季新品上市，Global Mall新北中和2月25日至28日推出會員單筆消費滿1,000元限量點數2倍送、扣100點可兌100元限量電子商品禮券(原100點折抵30元)。桃園A8於連假期間天天送購物金，2月25日至28日會員可免費兌換限量50元電子商品禮券，於指定衣住類品牌消費滿300元即可抵用，另當日於館內累計消費滿3,000元送100元電子商品禮券；林口A9為指定餐飲櫃位當日累計消費滿1,000元贈50元。屏東市2月28日前會員於衣類指定品牌當日累計消費滿5,000元，可兌限量國賓影城電影票一張、扣200點可換100元衣類電子商品禮券。

另外，集結近200家餐飲美食省錢攻略，新北中和、板橋車站、屏東市2月24日至28日推出「COLD STONE」中杯以上冰淇淋第二杯享半價；新北中和于記杏仁豆腐「杏仁冰淇淋」買1送1、哈根達斯2月24至28日樂雙球2支小份原價390元、外帶優惠價288元。Pizza Hut EXPRESS 3月13日前憑板橋車站任一專櫃消費發票，可享指定比薩、義大利麵套餐第二套5折。

針對全家出動逛街，板橋車站「The chips」四人超值餐即日起至3月1日原價3,000元、優惠價2,249元；南港車站「靜岡勝政日式豬排」西班牙伊比利豪華雙人套餐原價1,480元，優惠價1,314元。新左營車站因228連假有多場演唱會於高雄舉辦，推出多項憑票根優惠，包括Pizza Hut大比薩買1送1再加贈兩罐指定飲品、麵屋武藏內用8.5折等。

娛樂體驗優惠則有桃園A19「原岩攀岩館」親子攀岩體驗，2小時原價2,400元、優惠價1,600元；林口A9「生活工場」全新登場，打造新型態傢俱體驗店，開幕全館8折起。

新北中和「咖樂迪咖啡農場」2月24日至28日「柔和咖樂迪咖啡豆」買1送1，板橋車站二吉軒「豆乳生吐司」原價219元、優惠價189元。新北中和伊聖詩芳療生活館「約翰森林系列香竹250ml」單瓶原價2,680元、指定商品買1送1；Keds指定鞋款消費滿2,000元送指定鞋款一雙。

此外，新北中和還推出三大展，包括以櫻花季為主題打造「櫻綻風車祭」、「巨型鱷魚玩具扭蛋機」，以及「韓國美食展」，新左營車站有「泰國美食展」集結在地零嘴、伴手禮。

Global Mall連假推出限時回饋，天天撒購物金、100點兌100元、滿額點數2倍送、兌電影票。圖／Global Mall提供
Global Mall連假推出限時回饋，天天撒購物金、100點兌100元、滿額點數2倍送、兌電影票。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和咖樂迪咖啡農場2月24日至2月28日「柔和咖樂迪咖啡豆」買1送1。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和咖樂迪咖啡農場2月24日至2月28日「柔和咖樂迪咖啡豆」買1送1。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19「日春木瓜牛奶」木瓜牛奶第二杯現折19元、番茄梅果汁第二杯半價。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19「日春木瓜牛奶」木瓜牛奶第二杯現折19元、番茄梅果汁第二杯半價。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站Pizza Hut EXPRESS 3月13日前憑板橋車站消費發票點套餐、第二套享5折。圖／Global Mall提供
Global Mall板橋車站Pizza Hut EXPRESS 3月13日前憑板橋車站消費發票點套餐、第二套享5折。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和、板橋車站、屏東市2月24日至2月28日「COLD STONE」中杯以上冰淇淋第二杯半價。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和、板橋車站、屏東市2月24日至2月28日「COLD STONE」中杯以上冰淇淋第二杯半價。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19原岩攀岩館親子攀岩體驗，2小時原價2,400元，優惠價1,600元。圖／Global Mall提供
Global Mall桃園A19原岩攀岩館親子攀岩體驗，2小時原價2,400元，優惠價1,600元。圖／Global Mall提供

新北 連假 美食

延伸閱讀

因應228連假返鄉出遊車潮 嘉縣警局加強風景區交通疏導、防制危險駕車

飆車族賣亂！清水警228連假大執法 居民加入通報

228連假、豐原觀音山公墓 交通資訊看這裡

6大幹道尖峰時段出爐 228連假前預估爆量車潮！

相關新聞

誰來掃地？豬隊友不給力爆家庭大戰 3神器救火

夫妻相處總是有許多眉眉角角需要彼此適應，各種生活瑣事都需要好好磨合才能找到相處的最佳平衡點。但是，在這過程中總會有些適應不良的地方，像是睡眠習慣不一樣、家用負擔比例不平衡，或是工作太忙沒空打掃導致家中環境髒亂等等，一不小心就有可能引爆「家庭大戰」

Global Mall連假限定 集結200家餐飲祭出美食優惠彈

228連假四天即將登場，Global Mall環球購物中心因應連假特別推出三大「限時多重好康」，包括天天撒購物金、消費滿...

從臥室到秀場 TENGA正式進軍時尚圈

從臥室到秀場，TENGA正式進軍時尚圈。性健康品牌TENGA宣布與台灣新銳設計師RAY CHU合作，並正式在倫敦時裝週亮...

台北新劇團再推「新老戲」 辜懷群：不能故步自封

由著名京劇文武老生李寶春帶領的台北新劇團，開春推出一年一度「新老戲」品牌「京劇薈演」，本月底228連假周末於台北市政府親...

倪晨曦穿Prada逛洗衣店？米蘭同場SOMI全昭彌IG藏貓膩

23秋冬米蘭時裝周刻正舉行，昨晚多位明星名人包含女演員倪晨曦、SOMI全昭彌、千萬網紅Chiara Ferragni、超...

人氣酒吧「BAR PINE松」春夏季節菜單「海口味」登場

人氣設計酒吧「BAR PINE 松」，將自3月1日起啟用全新春夏季節菜單「海口味」，以台灣在地漁獲和永續發展為主題，採用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦