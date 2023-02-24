Global Mall連假限定 集結200家餐飲祭出美食優惠彈

228四天連假即將登場，Global Mall環球購物中心因應連假特別推出三大「限時多重好康」，包括天天撒購物金、消費滿額享點數2倍送、電影票以及點數放大、100點可兌換100元等。連假出遊人潮多，全台8店集結近200家餐飲美食、娛樂體驗推出買1送1、第二套半價或7折起。

連假期間正逢冬出清折扣、春季新品上市，Global Mall新北中和2月25日至28日推出會員單筆消費滿1,000元限量點數2倍送、扣100點可兌100元限量電子商品禮券(原100點折抵30元)。桃園A8於連假期間天天送購物金，2月25日至28日會員可免費兌換限量50元電子商品禮券，於指定衣住類品牌消費滿300元即可抵用，另當日於館內累計消費滿3,000元送100元電子商品禮券；林口A9為指定餐飲櫃位當日累計消費滿1,000元贈50元。屏東市2月28日前會員於衣類指定品牌當日累計消費滿5,000元，可兌限量國賓影城電影票一張、扣200點可換100元衣類電子商品禮券。

另外，集結近200家餐飲美食省錢攻略，新北中和、板橋車站、屏東市2月24日至28日推出「COLD STONE」中杯以上冰淇淋第二杯享半價；新北中和于記杏仁豆腐「杏仁冰淇淋」買1送1、哈根達斯2月24至28日樂雙球2支小份原價390元、外帶優惠價288元。Pizza Hut EXPRESS 3月13日前憑板橋車站任一專櫃消費發票，可享指定比薩、義大利麵套餐第二套5折。

針對全家出動逛街，板橋車站「The chips」四人超值餐即日起至3月1日原價3,000元、優惠價2,249元；南港車站「靜岡勝政日式豬排」西班牙伊比利豪華雙人套餐原價1,480元，優惠價1,314元。新左營車站因228連假有多場演唱會於高雄舉辦，推出多項憑票根優惠，包括Pizza Hut大比薩買1送1再加贈兩罐指定飲品、麵屋武藏內用8.5折等。

娛樂體驗優惠則有桃園A19「原岩攀岩館」親子攀岩體驗，2小時原價2,400元、優惠價1,600元；林口A9「生活工場」全新登場，打造新型態傢俱體驗店，開幕全館8折起。

新北中和「咖樂迪咖啡農場」2月24日至28日「柔和咖樂迪咖啡豆」買1送1，板橋車站二吉軒「豆乳生吐司」原價219元、優惠價189元。新北中和伊聖詩芳療生活館「約翰森林系列香竹250ml」單瓶原價2,680元、指定商品買1送1；Keds指定鞋款消費滿2,000元送指定鞋款一雙。