台北新劇團再推「新老戲」 辜懷群：不能故步自封

由著名京劇文武老生李寶春帶領的台北新劇團，開春推出一年一度「新老戲」品牌「京劇薈演」，本月底228連假周末於台北市政府親子劇場一連演出二場。2月26日下午2點半演出的南派《龍鳳呈祥》將於線上戲曲頻道「酷雲劇場」同步直播。

辜公亮基金會推廣傳統戲曲幾十年來，一向是「老戲」與「新戲」雙軌並進，尤其是傳統老戲一定堅持製作。執行長辜懷群認為，時常看台北新劇團的戲的觀眾必能在骨子老戲與新老戲之間，找到辜公亮文教基金會在京劇如何因應時代脈動上的態度與手段：不能故步自封，必也溫和客觀。年輕演員排演老戲則能提昇唱念做打基本功底，借鑑前輩與同行。

今年「京劇薈演」推出二齣唱功戲，—南派《龍鳳呈祥》以及《四郎探母》中最著名的一折〈坐宮〉，充分展現台北新劇團各行當的唱腔特色。《龍鳳呈祥》版本繁多，大體上分成南北兩派，南派宗麒派（周信芳）；北則宗馬派（馬連良），台北新劇團這次貼演的是南派，由李寶春飾演喬玄，展現麒派唱腔特色，並加入個人藝術長項，一段〈勸千歲〉餘韻無窮。

辜懷群表示，這次最特別的是李寶春領銜演出南派《龍鳳呈祥》，其中喬玄唱段〈勸千歲〉，宗麒麟童周信芳先生的詮釋，再加上個人的藝術體悟，在台灣是相當希罕的演出。

〈坐宮〉則是整齣《四郎探母》最膾炙人口的經典折子，唱腔幾乎囊括了「西皮」所有板式。「西皮」的曲調活潑歡快，層層堆疊演進，不止鋪陳情節，更多層次揭露人物性格和心境轉折。台北新劇團老生演員李隆顯飾演楊延輝，首次搭檔孔玥慈的鐵鏡公主，全新組合，令人拭目以待。

台北新劇團團長李寶春認為，「新老戲」是台北新劇團的獨創品牌，無論文戲或武戲，皆去蕪存菁，並加以修編潤澤，讓情節更加流暢，重現京劇藝術優美細緻的一面。

這次「京劇薈演」呈現的武戲《盜庫銀》便徹底實踐了「新老戲」的品牌精神。《盜庫銀》的主角是青蛇，全方位武旦的展現，由台北新劇團余季柔擔綱。經過李寶春的一番修潤，在原有武戲招式中增加高難度動作，並特別為青蛇設計「雲帚舞」，展現剛柔並濟之美。此外，新編二位看守庫銀衙伇的說唱橋段，炒熱開場氣氛。