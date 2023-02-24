倪晨曦穿Prada逛洗衣店？米蘭同場SOMI全昭彌IG藏貓膩

23秋冬米蘭時裝周刻正舉行，昨晚多位明星名人包含女演員倪晨曦、SOMI全昭彌、千萬網紅Chiara Ferragni、超模杜鵑、韓國男星宋江皆成為Prada座上賓、前往現場觀秀。

其中香港女演員倪晨曦Elva便身穿Prada 23春夏的漸層金色連身裙與Spazzolato皮革瑪莉珍鞋出席大秀。而她除了在IG秀出街拍、在Prada秀場留影，更在貼文中一段短影片重現了熱播日劇「初戀」中「也英」滿島光前往自助洗衣店的經典場景；只見等待洗衣時的倪晨曦一邊大啖棒棒糖，不時秀出仙氣的金色眼影與小女人的甜美可人，讓人不禁瘋狂重新播放。