倪晨曦穿Prada逛洗衣店？米蘭同場SOMI全昭彌IG藏貓膩
23秋冬米蘭時裝周刻正舉行，昨晚多位明星名人包含女演員倪晨曦、SOMI全昭彌、千萬網紅Chiara Ferragni、超模杜鵑、韓國男星宋江皆成為Prada座上賓、前往現場觀秀。
其中香港女演員倪晨曦Elva便身穿Prada 23春夏的漸層金色連身裙與Spazzolato皮革瑪莉珍鞋出席大秀。而她除了在IG秀出街拍、在Prada秀場留影，更在貼文中一段短影片重現了熱播日劇「初戀」中「也英」滿島光前往自助洗衣店的經典場景；只見等待洗衣時的倪晨曦一邊大啖棒棒糖，不時秀出仙氣的金色眼影與小女人的甜美可人，讓人不禁瘋狂重新播放。
SOMI全昭彌，則在看秀前於IG上貼出一張短褲長靴背影照、貌似神密，但一旦點入限時動態則可發現SOMI的另一張側拍角度，展現出雙色拼接短褲與SOMI的逆天長腿；韓星宋江則同樣在IG貼出穿搭，只見他身穿Prada 23春夏時裝，以黑色高領毛衣搭配米色翻領夾克，亮點則大推一枚具有樹葉紋理的黑色側背包也是23春夏新品，搭配上宋江的靦腆笑容，直讓人驚呼：怎麼穿、都好看！
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