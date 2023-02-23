人氣酒吧「BAR PINE松」春夏季節菜單「海口味」登場

人氣設計酒吧「BAR PINE 松」，將自3月1日起啟用全新春夏季節菜單「海口味」，以台灣在地漁獲和永續發展為主題，採用了許多令人垂涎欲滴、但在台灣鮮少被使用的漁獲海鮮料理，呈現出豐富多樣的海鮮料理。

在新一季菜單當中，將東台灣定置漁場捕獲、因含鐵量高保存不易、時常作為飼料原料或是魚餌的八鰹，以日式古法、將表面瞬間高溫炙燒，保持鮮度與鎖住香氣的「松式半敲燒」。還有自由宜蘭、花蓮、雲林等地、台灣海域定置網新鮮捕獲的當季時令鮮魚、如長腰尾、扁花鰹、杜氏鰤、長鰭鰤、花腹鯖魚等，經靜置熟成帶來更多豐富風味的生魚片，與小火慢烤，烤的表面金黃酥脆、內部軟嫩的一夜干等不同料理。連酒吧不可或缺的酥炸薯條，也配合本次主題，新增了特別長時間熬製的昆布沾醬。

特色酒單延續菜市場的概念，推出7款全新特色調酒（Signature Cocktail）。「肉鬆／小黃瓜／焦化奶油」將焦化奶油油洗肉鬆，並加自製的小黃瓜氣泡水，搭配蛋白糖與芥末小黃瓜慕斯的小食，原以為相當重口的材料卻是讓人眼睛一亮的清爽，肉鬆與奶油香氣合而為一，與清爽的小黃瓜在綿密的氣泡感中帶來夏日氣息。

為了搭配魚類料理，特別選用常跟魚類搭配的龍蒿，取其特殊的草本與香氣，一同入酒的「木瓜／龍蒿／白乳酪」，搭配木瓜牛奶與蘭姆酒的酒體，與漂浮一層帶有酸度與脂味的綿密白乳酪泡沫，除了不同於牛奶的香氣更額外的提供了綢緞般的口感，再以龍蒿特殊的特殊香氣作為點綴，讓這款經典台灣飲品呈現不同以往的風貌。

「破布子／椰子花糖／堅果」則是以台灣經常搭配魚類一同蒸煮的破布子，將其鹹度與土壤氣息融入琴酒酒液，搭配鮮鹹花香的椰子花糖與果酸系又帶有堅果與麵包風味的雪莉酒，讓整杯口味彷彿鮮度與鹹度的交響樂，搭配上一口由破布子特別熬製的果醬，白蘭地酒漬起司，讓人從一開始的出乎意料，成為記憶深處的難以忘懷。

「BAR PINE松」主理人侯絮銨（Ariel）表示：「我們希望透過這份新菜單，盡可能推廣台灣本地食材的同時、讓更多人認識到台灣周遭豐富的海洋資源，同時也了解到保護海洋的重要性。我們期待透過這次菜單的推出，讓更多人關注到海洋議題，一起共同支持漁業的認識與永續發展。」