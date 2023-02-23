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人氣酒吧「BAR PINE松」春夏季節菜單「海口味」登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
肉鬆／小黃瓜／焦化奶油。圖／BAR PINE 松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
肉鬆／小黃瓜／焦化奶油。圖／BAR PINE 松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

人氣設計酒吧「BAR PINE 松」，將自3月1日起啟用全新春夏季節菜單「海口味」，以台灣在地漁獲和永續發展為主題，採用了許多令人垂涎欲滴、但在台灣鮮少被使用的漁獲海鮮料理，呈現出豐富多樣的海鮮料理。

在新一季菜單當中，將東台灣定置漁場捕獲、因含鐵量高保存不易、時常作為飼料原料或是魚餌的八鰹，以日式古法、將表面瞬間高溫炙燒，保持鮮度與鎖住香氣的「松式半敲燒」。還有自由宜蘭、花蓮、雲林等地、台灣海域定置網新鮮捕獲的當季時令鮮魚、如長腰尾、扁花鰹、杜氏鰤、長鰭鰤、花腹鯖魚等，經靜置熟成帶來更多豐富風味的生魚片，與小火慢烤，烤的表面金黃酥脆、內部軟嫩的一夜干等不同料理。連酒吧不可或缺的酥炸薯條，也配合本次主題，新增了特別長時間熬製的昆布沾醬。

特色酒單延續菜市場的概念，推出7款全新特色調酒（Signature Cocktail）。「肉鬆／小黃瓜／焦化奶油」將焦化奶油油洗肉鬆，並加自製的小黃瓜氣泡水，搭配蛋白糖與芥末小黃瓜慕斯的小食，原以為相當重口的材料卻是讓人眼睛一亮的清爽，肉鬆與奶油香氣合而為一，與清爽的小黃瓜在綿密的氣泡感中帶來夏日氣息。

為了搭配魚類料理，特別選用常跟魚類搭配的龍蒿，取其特殊的草本與香氣，一同入酒的「木瓜／龍蒿／白乳酪」，搭配木瓜牛奶與蘭姆酒的酒體，與漂浮一層帶有酸度與脂味的綿密白乳酪泡沫，除了不同於牛奶的香氣更額外的提供了綢緞般的口感，再以龍蒿特殊的特殊香氣作為點綴，讓這款經典台灣飲品呈現不同以往的風貌。

「破布子／椰子花糖／堅果」則是以台灣經常搭配魚類一同蒸煮的破布子，將其鹹度與土壤氣息融入琴酒酒液，搭配鮮鹹花香的椰子花糖與果酸系又帶有堅果與麵包風味的雪莉酒，讓整杯口味彷彿鮮度與鹹度的交響樂，搭配上一口由破布子特別熬製的果醬，白蘭地酒漬起司，讓人從一開始的出乎意料，成為記憶深處的難以忘懷。

「BAR PINE松」主理人侯絮銨（Ariel）表示：「我們希望透過這份新菜單，盡可能推廣台灣本地食材的同時、讓更多人認識到台灣周遭豐富的海洋資源，同時也了解到保護海洋的重要性。我們期待透過這次菜單的推出，讓更多人關注到海洋議題，一起共同支持漁業的認識與永續發展。」

本季海報視覺則是由品牌設計師何庭安，與視覺設計師顏伯駿攜手合作。在新菜單「海口味」推出的時刻，顏伯駿以台灣海景為素材，透過切割、重組的解構拼貼手法，希望帶出一種在規律之中的靈動感，回應Pine松的品牌性格，也成功的讓觀眾重新理解、閱讀、感受與我們近不可分的海洋。

破布子／椰子花糖／堅果。圖／BAR PINE 松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
破布子／椰子花糖／堅果。圖／BAR PINE 松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
人氣設計酒吧「BAR PINE 松」內部氛圍暖調溫潤。圖／BAR PINE 松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
人氣設計酒吧「BAR PINE 松」內部氛圍暖調溫潤。圖／BAR PINE 松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
松式半敲燒。圖／BAR PINE 松提供。
松式半敲燒。圖／BAR PINE 松提供。
本島當季特製一夜干。圖／BAR PINE 松提供。
本島當季特製一夜干。圖／BAR PINE 松提供。

魚類

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