找回純粹的自己！香奈兒奢華金燦賦活乳霜 重現完美肌齡

香奈兒女士曾說，「臉就像一面明鏡，反射一個人的內在變化，請好好照顧它。」在當今，女人得以自由自在的生活，真實做自己，然而更要學會愛自己，香奈兒奢華金燦系列保養品，讓女人不只是追求理想容顏，更是一場回歸自我的旅程，重新找回純粹的自己，全新推出的香奈兒奢華金燦賦活乳霜，展現出女人自信迷人的光彩，重現完美肌齡，更能夠自在面對所有挑戰，隨心所欲踏上旅途。

香奈兒奢華金燦系列的起源，可從島國馬達加斯加說起，在叢林中落地生根的「五月梵尼蘭」，經過香奈兒團隊研究後，從馬達加斯加戶外實驗室裡，運用獨創的多重精密分餾科技，萃取出高效五月梵尼蘭活性分子，濃度高達原始植株的40倍，而讓人驚喜的巧妙為，五月梵尼蘭白色花朵與黑色果實，正與香奈兒經典黑白雙色相互輝映，彼此開創出經典的保養系列。

將於3月3日推出的香奈兒奢華金燦賦活乳霜，即蘊含五月梵尼蘭精萃PFA的強大能量，讓肌膚找回青春能量，打造出舒適膚觸，並依照女性膚質與生活習慣，推出豐潤版、輕盈版兩種質地，帶來卓越成效與感官享受，讓肌膚賦活力得以大幅提升，每晚的保養儀式從此完整，讓肌膚容光煥發，均勻細緻，並能增加保溼度。

始終創新的香奈兒，香奈兒奢華金燦賦活乳霜採用拋光玻璃瓶身，搭配純黑瓶蓋與金色挖勺，獨特的是兩款質地均有專屬瓶身，另外也推出可充填包裝，方便依照使用情境的不同搭配使用，並兼具永續概念。