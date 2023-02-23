聽新聞
test
0:00 / 0:00
回憶無罪、老派有理！浪琴、萬寶龍推古典風時計
當世界越快，心與時間就需要越慢，才能穩健前行。浪琴（Longines）與萬寶龍（Montblanc）不約而同推出懷舊風格時計，前者帶來飛行的冒險勇氣，後者則以「全日曆」（Full-Calendar）功能，一手掌握一年之中的時光節奏。
浪琴的Pilot Majetek從1935年曾註冊專利的彎曲枕型表殼重新復刻，表款原本是為捷克空軍所打造，帶有本格的軍事風格。復刻的Pilot Majetek腕表則高程度還原了1935年的經典設計，但換上新一代的L893.6自動上鍊機芯，機芯並具備瑞士天文台認證、72小時動力儲存等特點，同時再加贈一條軍綠色的尼龍表帶。封閉式後底蓋再刻有橫式的Longines與Pilot Majetek字樣，已從今日起於浪琴台北101名品店與浪琴表台灣官方網站獨賣，訂價12萬1,000元。
雖然也有現代風格的皮件，但萬寶龍的DNA中始終懷有古典的一面。新款明星系列全日曆腕表，風格上像似自父親或爺爺收藏櫃裡翻出的老件：洋蔥式表冠、紅色前緣的紅色彎月形日曆指針、優雅的藍鋼柳葉指針，以及左右對稱的星期與月份視窗。表款的「全日曆（Full-Calendar）」功能，將可顯示時、分、秒、日期、星期、月份與月相，但在細節處更為當代、精密，例如自六點鐘方向向外發散的六芒星波紋，以及同時具有方格與黑色圓點的雙重分鐘刻度。42毫米的精鋼表殼，將有皮帶、精鋼鍊帶與皮帶搭配玫瑰金色指針三種型號，訂價則自15萬5,300元至16萬5,700元不等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言