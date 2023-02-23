回憶無罪、老派有理！浪琴、萬寶龍推古典風時計

當世界越快，心與時間就需要越慢，才能穩健前行。浪琴（Longines）與萬寶龍（Montblanc）不約而同推出懷舊風格時計，前者帶來飛行的冒險勇氣，後者則以「全日曆」（Full-Calendar）功能，一手掌握一年之中的時光節奏。

浪琴的Pilot Majetek從1935年曾註冊專利的彎曲枕型表殼重新復刻，表款原本是為捷克空軍所打造，帶有本格的軍事風格。復刻的Pilot Majetek腕表則高程度還原了1935年的經典設計，但換上新一代的L893.6自動上鍊機芯，機芯並具備瑞士天文台認證、72小時動力儲存等特點，同時再加贈一條軍綠色的尼龍表帶。封閉式後底蓋再刻有橫式的Longines與Pilot Majetek字樣，已從今日起於浪琴台北101名品店與浪琴表台灣官方網站獨賣，訂價12萬1,000元。