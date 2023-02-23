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回憶無罪、老派有理！浪琴、萬寶龍推古典風時計

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
經典的Pilot Majetek復刻飛行員表殼內，如今換上新一代的L893.6瑞士天文台認證機芯，展現面向未知的探險勇氣。圖／Longines提供
經典的Pilot Majetek復刻飛行員表殼內，如今換上新一代的L893.6瑞士天文台認證機芯，展現面向未知的探險勇氣。圖／Longines提供

當世界越快，心與時間就需要越慢，才能穩健前行。浪琴（Longines）與萬寶龍（Montblanc）不約而同推出懷舊風格時計，前者帶來飛行的冒險勇氣，後者則以「全日曆」（Full-Calendar）功能，一手掌握一年之中的時光節奏。

浪琴的Pilot Majetek從1935年曾註冊專利的彎曲枕型表殼重新復刻，表款原本是為捷克空軍所打造，帶有本格的軍事風格。復刻的Pilot Majetek腕表則高程度還原了1935年的經典設計，但換上新一代的L893.6自動上鍊機芯，機芯並具備瑞士天文台認證、72小時動力儲存等特點，同時再加贈一條軍綠色的尼龍表帶。封閉式後底蓋再刻有橫式的Longines與Pilot Majetek字樣，已從今日起於浪琴台北101名品店與浪琴表台灣官方網站獨賣，訂價12萬1,000元。

雖然也有現代風格的皮件，但萬寶龍的DNA中始終懷有古典的一面。新款明星系列全日曆腕表，風格上像似自父親或爺爺收藏櫃裡翻出的老件：洋蔥式表冠、紅色前緣的紅色彎月形日曆指針、優雅的藍鋼柳葉指針，以及左右對稱的星期與月份視窗。表款的「全日曆（Full-Calendar）」功能，將可顯示時、分、秒、日期、星期、月份與月相，但在細節處更為當代、精密，例如自六點鐘方向向外發散的六芒星波紋，以及同時具有方格與黑色圓點的雙重分鐘刻度。42毫米的精鋼表殼，將有皮帶、精鋼鍊帶與皮帶搭配玫瑰金色指針三種型號，訂價則自15萬5,300元至16萬5,700元不等。

封閉式後底蓋並刻有橫式Longines與Pilot Majetek字樣，相當特別。圖／Longines提供
封閉式後底蓋並刻有橫式Longines與Pilot Majetek字樣，相當特別。圖／Longines提供
典雅的羅馬數字、柳葉形指針與對稱的小型視窗，是相當古典的瑞士時計語彙。圖／Montblanc提供
典雅的羅馬數字、柳葉形指針與對稱的小型視窗，是相當古典的瑞士時計語彙。圖／Montblanc提供
風格宛如從父執輩收藏箱中翻出的萬寶龍明星系列全日曆腕表，散發出品牌DNA中的懷舊一面。圖／Montblanc提供
風格宛如從父執輩收藏箱中翻出的萬寶龍明星系列全日曆腕表，散發出品牌DNA中的懷舊一面。圖／Montblanc提供
特製的收藏表盒中，將附有多一條的軍綠色尼龍表帶，與表帶的DIY替換工具。圖／Longines提供
特製的收藏表盒中，將附有多一條的軍綠色尼龍表帶，與表帶的DIY替換工具。圖／Longines提供

腕表 洋蔥

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