誰來掃地？豬隊友不給力爆家庭大戰 3神器救火

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文／徐暘甯

家人、夫妻相處總是有許多眉眉角角需要彼此適應，各種生活瑣事都需要好好磨合才能找到相處的最佳平衡點。但是，在這過程中總會有些適應不良的地方，像是睡眠習慣不一樣、家用負擔比例不平衡，或是工作太忙沒空打掃導致家中環境髒亂等等，一不小心就有可能引爆「家庭大戰」！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點3種容易家庭戰爭的問題點，以及有助於解決這些狀況、平息戰火的3大神器，一起來看看有哪些吧！

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No.1 當家事成為忙碌生活的負擔

雙薪家庭工作忙碌，每天下班回家只想倒頭就睡，連最基本的掃地、拖地都沒時間，居家環境整潔度隨著時間一天一天往下掉，導致清潔打掃在不知不覺中成為生活負擔的一部分，更暗藏引爆家庭戰爭的導火線。

這種時候你需要人稱「結婚必備三寶電器」之一的掃拖機器人，不少新婚夫妻、網友分享「掃地機器人真的是防吵架神器，看到地板髒了按個按鈕就能打掃，不用吵誰該做家事」、「我爸媽為了掃地問題吵了20幾年，去年母親節送了一台掃拖機器人之後，現在兩個人天天搶著去按掃地按鍵」。

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不過掃地機器人品牌百百種，到底怎麼選才好呢？時常分享最新3C科技的正妹YouTuber「宇恩 yu_n」曾開箱介紹「HOBOT雷姬環保壓縮掃拖地機器人」，由台灣團隊研發製造，具備自動壓縮集塵、先吸後掃以及仿真人加壓拖地等優點。「仿垃圾車壓縮艙」讓毛髮棉絮類經過壓縮後節省至少5倍的集塵空間，且壓縮同時還能順便清潔濾網，隨時維持超強吸力，免集塵座免集塵袋，省空間又省錢更兼顧環保；「獨創前吸髮口設計」則是長髮女孩們和毛孩家庭的救星，掃地時先把地上落髮通通吸起來，「先吸後掃」避免一般掃地機器人常見的滾刷纏繞窘境，不用額外花時間清理真的超神奇！拖地功能方面更是採用「仿真人加壓」技術，就像真人一樣會施加重量、拖得更乾淨，還會抬升拖布避免家裡地毯不小心濕答答，每天回家心情自然好！

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No.2 環境潮濕、空氣髒污影響家人健康

台灣四面環海，環境潮濕早已不是新鮮事，但是動輒超過70%、80％甚至90％的濕度，加上工業、汽機車等廢氣造成的空污問題，使得現代人健康大受影響，更有不少孩子一出生就成了整天「哈啾哈啾」的過敏兒，讓新手爸媽們超級崩潰，成為容易引發家庭大戰的問題點第2名，「濕氣超重除濕機開不停還是渾身不舒服」、「兩個小孩都是過敏兒，一到冬天就是悲劇，除濕機跟空氣清淨機都開24小時，根本不能停」。

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為了對抗潮濕、空汙，除濕機和空氣清淨機就是平息這類家庭戰爭不可缺少的神器！不過記得挑選前要先針對使用情境、空間坪數、家具是否容易潮濕等要素，再進行選擇。

如果一次買齊2種神器對你來說預算太高的話，也可以考慮購入二合一的「清淨除濕機」，挑選高CADR值、搭配HEPA等級濾網的機型，像是國際牌Panasonic、夏普Sharp、日立HITACHI等知名家電品牌都有推出此類產品，讓你兩種功能一次滿足，再也不用擔心環境潮濕、空氣髒污影響家人健康，而掀起焦慮感直衝天際的家庭風暴。

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No.3 雙薪家庭無法每天開伙

「今晚，我想來點...」外送平台越來越興盛，不論早餐、午餐、晚餐、宵夜、下午茶，還是台、日、韓、越、美、義式.......想吃什麼就有什麼，種類多到讓你選擇障礙原地發作，一鍵按下就送到家，實現「人在家中做，飯從天上來」的美夢，不但造福只想待在家的懶人與宅宅們，更有許多忙於工作沒辦法天天開伙準備三餐的雙薪家庭因此得救，「下班來不及煮晚餐，叫外送最方便，回到家剛好餐也到了」、「熊貓真的救了我好幾次，每次臨時加班來不及回家煮飯，都直接點外送給老公小孩吃」。

除了是現代人的覓食救星，美食外送平台也是解決無法開伙引起的家庭大戰的最佳解法，家人間對三餐意見不同、想吃不同店家都沒關係，各叫各的超級方便，不用吵架也不用互相遷就。且外送除了方便快速、不出門就能吃遍天下美食等優點以外，現在連生鮮雜貨、甚至連藥妝及生活用品都可以動動手指一次購足，平息家庭大戰之餘更是人人手機裡不可或缺的「國民級」必備APP。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年02月04日至2023年02月03日。