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23FW米蘭時裝周／就是那麼野！Roberto Cavalli秋冬大秀還原美西荒漠風情

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Roberto Cavalli秋冬大秀有著沙漠女王、城市地下叢林的派對女郎和現代亞馬遜叢林女子，使人感受到濃濃異國情調。圖／摘自instagram
Roberto Cavalli秋冬大秀有著沙漠女王、城市地下叢林的派對女郎和現代亞馬遜叢林女子，使人感受到濃濃異國情調。圖／摘自instagram

什麼是Roberto Cavalli秋冬大秀的重點？「狂野」就是唯一的答案！創意總監Fausto Puglisi把去年穿越美國西南部旅遊的感觸，化作了沙漠女王、城市地下叢林的派對女郎和現代亞馬遜叢林女子，使人感受到濃濃異國情調。

奢華與性感，再帶點野性，就是Roberto Cavalli創立以來，品牌最著名的設計元素。而自2021年接下設計兵符的Fausto Puglisi則是維持了上述的格調，但加入了一些潮流且現代的美學，讓Roberto Cavalli的時尚生命延續，如同秋冬大秀，就是以「狂野」為基調去延伸。時裝秀開場時，名模Adut Akech Bior身穿了及地仿皮草大衣，內搭皮革拼接的內衣式短上衣，以及裝飾了鉚釘，褲口開展如裙擺的長褲，猶如部落女王架勢，直接說明了這季的靈感。品牌創意總監Fausto Puglisi從他在去年穿越美國西南部，所見所聞，加入Roberto Cavalli早期的經典服裝細節，誕生了這一季帶有異國風情，同時兼具享樂主義的性感設計。

Fausto Puglisi解釋美國第一代社交名媛Millicent Rogers、女性現代藝術家Georgia O'Keeffe的形象，都是他創作這季的繆思，更是為了精神自由、感性和內心狂野的人而設計。所以，除了上述的皮革拼接與鉚釘裝飾，整個系列最能呈現「性感」的部分，就是使用黑色蕾絲來點綴，還加入鏤空剪裁，使得曲線畢露。更不用說，Roberto Cavalli最擅長的動物紋路，像是豹、斑馬等，被運用在絲質面料後，裁製出長袖深V洋裝，隨著模特兒的走動，更有難以言喻的飄逸感。同時，牛仔布料和燒花技巧的結合，以及貫穿全系列的綠松石飾品，更是呼應了美國西南部人們穿搭特色。

Roberto Cavalli 2023秋冬系列。圖／摘自instagram
Roberto Cavalli 2023秋冬系列。圖／摘自instagram

Roberto Cavalli 2023秋冬系列。圖／摘自instagram
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Roberto Cavalli 2023秋冬系列。圖／摘自instagram
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Roberto Cavalli 2023秋冬系列。圖／摘自instagram
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Roberto Cavalli 2023秋冬系列。圖／摘自instagram
Roberto Cavalli 2023秋冬系列。圖／摘自instagram

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