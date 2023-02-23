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大葉高島屋強攻美食戰 近20家餐飲家電新進駐

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大葉高島屋5樓全新風格生活樓層將於2月24日試營運，近20家餐飲、生活家電品牌進駐。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋5樓全新風格生活樓層將於2月24日試營運，近20家餐飲、生活家電品牌進駐。圖／大葉高島屋提供

深耕天母商圈28年的大葉高島屋，5樓全新風格生活樓層將於2月24日試營運，占地逾千坪賣場，攜手近20家品牌，強化餐飲戰力，結合大型特色餐飲、生活家電與市集特賣，為在地人提供更多生活機能選項。

大葉高島屋自去年底引進全家國際餐飲首間自創個食品牌「IKIGAI燒肉專門店」進駐後，緊接著饗賓餐旅集團一口氣投入4家品牌，1月底由旗下蔬食Buffet品牌「果然匯」打頭陣，2月24日有「開飯川食堂」、「饗泰多」接力開幕，日本料理吃到飽「旭集」在地人還要再等等，預計年中開幕。

大葉高島屋5樓全新賣場近1,400坪，餐飲約佔占75%，其餘25%為家電與DOZO Market特賣場。進駐品牌包含開飯川食堂、饗泰多、上海鄉村、兩班家、新葡苑、勝博殿等特色連鎖餐廳，以及預計年中開幕的旭集；生活家電類則有OSIM、集雅社、培芝家電、TOSHIBA、Panasonic、HITACHI、北之特、來思比、JURA、虎牌、象印，與3月上旬開幕的Johnson、tokuyo。

除了強化餐飲戰力，大葉高島屋同時提升周邊服務，於地下2樓停車場處裝設電動車專屬快充與慢充充電站，滿足電動車車主需求。大葉高島屋表示，去年因改裝效益加上強勢品牌進駐，1月來客數和業績表現更勝於兩年前疫情爆發前的水準、有近30%成長；瞄準新櫃帶動新一波人潮，預計5樓新樓層將帶來全年10億，2023年全館目標上看55億，年成長26%的成績。

另外，大葉高島屋第2季預計品牌，主要為12樓的興蓬萊、糖朝、東京牛角Buffet、溫野菜、POYA Beauty、DAISO大創、玩具反斗城、生活工場。

饗賓餐旅集團旗下「饗泰多」2/24開幕。圖／大葉高島屋提供
饗賓餐旅集團旗下「饗泰多」2/24開幕。圖／大葉高島屋提供
饗賓餐旅集團旗下「開飯川食堂」2/24開幕。圖／大葉高島屋提供
饗賓餐旅集團旗下「開飯川食堂」2/24開幕。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋4F鍋具區改裝開幕。圖／大葉高島屋提供
大葉高島屋4F鍋具區改裝開幕。圖／大葉高島屋提供

品牌 大葉高島屋 日本料理

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