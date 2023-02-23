228連假集客！宏匯廣場首發「500元連假限定購物金」
228有4天連假，吸引各大通路積極搶客。宏匯廣場除了檔期推出全館當日累計滿2,000元送200元，更是針對連假首發「500元連假限定購物金」，500元購物金分別針對服飾、餐飲抵用，另有一連4天限定「異國美食嘉年華」，帶動連假採購、聚餐、玩樂需求。
宏匯廣場即日起至3/1宏匯廣場推出全館(部份專櫃除外)當日累計滿2,000元送200元，SAMSUNG 3/19前單筆滿10,000元送500元，搭上近日新機S23旗艦系列即將開賣，趁回饋購機正是時候。
此外搶攻連續假期來客與商機，宏匯廣場發送500元購物金刺激消費，只要是超級匯會員即日起至2/28開啟宏匯廣場APP、新舊用戶皆可獲得300元全館百貨服飾、100元主題餐廳、100元美食街與B2，限定2/25至2/28滿額抵用。
當中，化妝品跟服飾配件300元抵用券(為3張100元)，限於1F至5F消費單筆1,000折100。主題餐廳100元抵用券限於主題餐廳、咖啡廳消費單筆2,000折100（7F藏壽司不適用)；7F美食街 & B2 100元抵用券(為2張50元)，限於7F美食街、B2樂匯市集消費單筆350元折50元（B2田倉超市不適用）。
另有信用卡回饋搭配全款回饋再堆疊，持玉山銀行宏匯廣場聯名卡當日累計滿6,000元送100元、滿20,000元送400元最超值，4大銀行分期加碼回饋再贈100元。即日起至2/28持悠遊付結帳，筆筆最高享12%回饋，每人最高送200元。
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