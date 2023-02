想跟木村拓哉大神一樣帥？這一加強氣場配件不能少！

今年50歲的木村拓哉,即便自出道以來過了多年依舊是男性穿搭流行指標,演藝生涯更是成就不凡。先前扮演織田信長騎馬遊街,更是吸引超過50萬人來爭睹其英姿,故被人稱「木村大神」!而今年開始,木村拓哉又多了一身份,擔任經典眼鏡品牌雷朋(Ray-Ban)的台灣、香港與澳門三地品牌大使,首波曝光形象廣告更是帥出新高度。

根據Ray-Ban表示,木村拓哉本來就是產品愛用者,在instagram等社群平台上,也時常分享了以品牌太陽眼鏡作為穿搭的造型。正因為木村拓哉對於粉絲和消費者有一定號召力,因此過去Ray-Ban曾和他推出過限定聯名商品,在發售當天就立即搶購一空,不負「大神」封號。有鑑於此,品牌在今年便邀請木村拓哉正式擔任Ray-Ban於台、港、澳三地的大使,並釋出第一波的形象廣告。曝光的Ray-Ban代言帥照中,木村拓哉身穿白色T恤,分別配戴了有著全視線®智慧調光變色鏡片加上JACK系列框型的眼鏡,以及NEW CLUBMASTER光學眼鏡,簡單的造型,卻有強大氣場,讓人懾服。