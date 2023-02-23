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想跟木村拓哉大神一樣帥？這一加強氣場配件不能少！
今年50歲的木村拓哉，即便自出道以來過了多年依舊是男性穿搭流行指標，演藝生涯更是成就不凡。先前扮演織田信長騎馬遊街，更是吸引超過50萬人來爭睹其英姿，故被人稱「木村大神」！而今年開始，木村拓哉又多了一身份，擔任經典眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）的台灣、香港與澳門三地品牌大使，首波曝光形象廣告更是帥出新高度。
根據Ray-Ban表示，木村拓哉本來就是產品愛用者，在instagram等社群平台上，也時常分享了以品牌太陽眼鏡作為穿搭的造型。正因為木村拓哉對於粉絲和消費者有一定號召力，因此過去Ray-Ban曾和他推出過限定聯名商品，在發售當天就立即搶購一空，不負「大神」封號。有鑑於此，品牌在今年便邀請木村拓哉正式擔任Ray-Ban於台、港、澳三地的大使，並釋出第一波的形象廣告。曝光的Ray-Ban代言帥照中，木村拓哉身穿白色T恤，分別配戴了有著全視線®智慧調光變色鏡片加上JACK系列框型的眼鏡，以及NEW CLUBMASTER光學眼鏡，簡單的造型，卻有強大氣場，讓人懾服。
值得一提的是， 木村拓哉詮釋的新款JACK系列框型搭配視線®智慧調光變色鏡片，會根據周邊環境的光線條件，靈活調節鏡片顏色，讓眼睛感到舒適。連木村拓哉在受訪時，也曾說「這是我非常期待的鏡片，所以真的希望讓更多人知道它」。而NEW CLUBMASTER系列則是從經典的CLUBMASTER款式加入現代設計細節，進化而來，有著簡約成形、柔和邊緣和金屬鏡架，而且藍色的部分正好也是木村拓哉最愛的配色，因此愛不釋手。
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