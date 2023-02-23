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新光三越春季百家新櫃上場 228連假北中南快閃店齊發

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
228連假期間，新光三越推出時尚、美食、香氛、IP各式主題快閃店。圖／新光三越、品牌提供
228連假期間，新光三越推出時尚、美食、香氛、IP各式主題快閃店。圖／新光三越、品牌提供

新光三越春季改裝全台超過100家新櫃，還有各式主題快閃店登場，趁著228連假悠閒逛百貨，吃喝玩樂一手包辦。

新光三越全台快閃店包括充滿正能量的黃色笑臉「SMILEY」與「瑪黑家居」共同打造聯名快閃店，以SMILEY 50周年紀念圖案設計出，街頭流行感十足的7款時尚與居家原創限量商品，即日起至3/31在新光三越台中中港店展開。「Chloé」2/23至2/28在台南新天地推出香氛工坊快閃店，讓香氛愛好者實際靠櫃試香。

美食快閃店則有來自日本北海道巧克力「CACAOCAT」即日起至3/14快閃台北站前店；來自宜蘭以千層蛋糕為招牌的「鄉間座」即日起至3/28快閃台中中港店；YouTuber古娃娃與CAFE!N聯名打造的「WA!BAKERY ╳ CAFE!N」即日起至3/1快閃台中中港店；還有在「全糖市」台南販售減醣甜點及飲品的「台南之恥」即日起至3/7快閃台南新天地。

另外，新光三越從北到南推出各式大型展覽與IP活動。包括邀請獲得著名哈蘇大師獎－超現實風景攝影師班傑明．埃弗里特首度來台展出精選作品，一年一度台灣最大攝影盛會「新光三越國際攝影聯展」，首站2/24起於台北信義新天地A9 9F登場。透過科技與藝術結合，打造沉浸式體驗的「解密聖母百花大教堂」即日起至4/9在台南新天地推出。經典賽前球迷先暖身，一起透過珍貴展品感受中華隊球員熱血激情的「WBC中華隊英雄特展」即日起至3/20在台北南西店展開。

吸引大小朋友的IP特展，包括「庫洛魔法使閃耀派對」、「史努比恐龍歷險展」即日起至3/7快閃台中中港店；八年級女生共同回憶「真珠美人魚期間限定店」即日起至3/5快閃台南新天地；兒童界偶像「救援小英雄波力互動特展」即日起至3/5快閃台南中山店；萌系插畫「歡迎光臨可愛王國－蛋糕兔的誕生」即日起至2/28快閃高雄左營店。

來自日本北海道的巧克力「CACAOCAT」即日起至3/14快閃新光三越台北站前店。圖／新光三越提供
來自日本北海道的巧克力「CACAOCAT」即日起至3/14快閃新光三越台北站前店。圖／新光三越提供
古娃娃與CAFE!N聯名的「WA!BAKERY ╳ CAFE!N」即日起至3/1快閃新光三越台中中港店。圖／新光三越提供
古娃娃與CAFE!N聯名的「WA!BAKERY ╳ CAFE!N」即日起至3/1快閃新光三越台中中港店。圖／新光三越提供
「Chloé香氛工坊快閃店」2/23至2/28在新光三越台南新天地。圖／台灣盧亞提供
「Chloé香氛工坊快閃店」2/23至2/28在新光三越台南新天地。圖／台灣盧亞提供
「SMILEY Ｘ 瑪黑家居聯名快閃店」即日起至3/31在新光三越台中中港店。圖／瑪黑家居提供
「SMILEY Ｘ 瑪黑家居聯名快閃店」即日起至3/31在新光三越台中中港店。圖／瑪黑家居提供
來自宜蘭以千層蛋糕為招牌的「鄉間座」即日起至3/28快閃新光三越台中中港店。圖／新光三越提供
來自宜蘭以千層蛋糕為招牌的「鄉間座」即日起至3/28快閃新光三越台中中港店。圖／新光三越提供
「WBC中華隊英雄特展」即日起至3/20在新光三越台北南西店展開。圖／新光三越提供
「WBC中華隊英雄特展」即日起至3/20在新光三越台北南西店展開。圖／新光三越提供

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