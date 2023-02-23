228連假出遊這些賣最好！「行李箱、拍立得」榮登網購熱搜排行榜

近日受到嚴重的境外移入空氣汙染，全台高達50處空品監測站亮橘燈，北北基部分監測站更達紅色警示等級，不僅帶動PChome 24h購物空氣清淨機買氣成長，也成為近期站上的熱搜黑馬；同時本週將迎來長達4天的228連假，PChome 24h購物集結站上出遊夯品，推出「賞櫻散策」、「隨拍隨玩」活動頁面，今天（2月23日）晚上9點至10點59分LINE購物導購指定品加碼5%回饋，即日起至2月28日更加碼祭出全站消費滿1,200元折50元、滿5,000元折200元優惠。

228連假即將到來，許多民眾著手規劃出遊行程，PChome 24h購物近一週「行李箱、拍立得」兩大類衝上熱搜排行榜，其中行李箱搜尋量更較前一週成長2倍，又以28至30吋的大容量行李箱規格最熱門。PChome 24購物推薦「Deseno尊爵魔力30吋運動款胖胖箱－防爆新型拉鍊行李箱（酪梨綠）」，超深下蓋加上窄箱身，以2：8極致比例顛覆傳統行李箱設計，裝得下更多行李，獨特的酪梨綠色勢必成為全場焦點，即日起至4月10日特價6,280元，相當於原價73折。

近期出遊也帶動拍照熱潮，PChome 24h購物站上拍立得、相印機、底片相機等關鍵字成長近3倍，其中推薦「KODAK柯達P210R即可印口袋相印機」，袖珍迷你機身設計方便隨身攜帶，搭配全新App編輯相片功能，多種色調特效可自由裝飾照片，2月24日至3月3日狂降1,100元、特價4,590元；喜歡紀錄生活可選擇「Insta360 ONE RS一英吋全景套組」，6K全景鏡頭搭配2,100萬高畫素，支援運動HDR及防抖模式，2月24日至3月3日狂降5,000元、特價27,900元。出遊帶動氣氛少不了音樂，新品「Marshall Willen迷你攜帶式藍牙喇叭－奶油白」售價3,990元，有別於以往傳統音響大小，便於隨時輕裝上路，奶油白設計外型搶眼。

PChome 24h購物也觀察到近期站上票券買氣高漲，近一週休閒旅遊票券類的業績較上週翻倍成長，「美食饗宴、按摩美體」類別也相當熱銷。站上推薦千元有找的「漢來海港餐廳平日下午茶即享券」，特價729元，全台都可使用；還有「烏來璞石麗緻溫泉會館－平日湯屋1.5小時＋下午茶雙人券（紙券）」，可以體驗山林環繞的絕佳泡湯感受，平假日皆適用，特價2,680元；「長榮鳳凰酒店（礁溪）SPA專案」除了1,500坪空間5項主題慢活SPA，還可享受桂冠廳多國美食自助料理，特價1,188元；家族出遊可參考「（親子／家族旅遊專案）宜蘭河岸好日子民宿－包棟18人」，擁有500坪的獨棟花園別墅、3層樓及5間套房，還配備150吋投影機與歡唱App，活動特價24,890元，相較原價現省近1萬元。