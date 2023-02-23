momo購物網「媽祖遶境」商機噴發！媽祖IP聯名商品超夯

適逢農曆「3月瘋媽祖」遶境潮，媽祖商機暴風湧現。momo購物網分享，以信徒風靡的潮流系開運配飾、有戴有保庇的時尚口罩、療癒系舒壓神器如按摩器、記憶枕等媽祖IP聯名周邊最受消費者青睞，今年2月至今相關日用品銷售較去年同期成長超過3成。為鎖定媽祖持續發燒的信仰力，momo購物網精選超過百件潮流系媽祖周邊商品全面下殺5折起，從開運配件、文創周邊、按摩器材、寢具日用品到涮嘴美食一應俱全，以多樣化澎湃好物滿足廣大媽祖粉的祈願需求。

信仰力商機當道，給人安心療癒感的「媽祖日用選品」買氣隨之旺盛，尤其最受25歲至30歲的年輕族群喜愛。momo購物網熱銷夯品像是累計銷售破萬顆的按摩神器「Concern康生媽祖有BOBI按摩枕（花生款）」，一鍵啟動深層解壓；「1/3 A LIFE媽祖讓你靠保庇千睡抱枕」支援趴睡、頸枕、手部保暖等多用途；寓意「睡睡平安」的「Fulux弗洛克大甲媽祖鎮瀾宮聯名款睡睡平安記憶枕－護頸型」以大甲媽香灰入枕，限時買就送平安提袋；「VIVAWANG白沙屯媽祖指定香氛祈福蠟燭」良緣、富貴、健康均能完美祈願；「LiNoos進香超值積木組」經正式過火儀式加持；還有兼具雕塑與時尚機能的「PP波瑟楓妮白沙屯媽祖限定版石墨烯複合式機能腰夾」。

看準媽祖信仰年輕化，眾多潮流品牌特別推出限定款「媽祖配飾」助攻商機，巧妙結合傳統信仰與時下當紅時尚趨勢。momo購物網根據站上銷售觀察，以隨身搭配即可展現個人風格的潮流配飾最受消費者喜愛，預計4月大甲媽遶境加持下將帶動銷售翻倍成長。時髦首選如momo獨家限定款「&MORE 愛迪莫大甲媽聯名開運組」，鈦鍺項鍊及手環經過火祈福；好人緣幸運物「BONNY & READ大甲鎮瀾宮聯名純銀小人退散尾戒」；以及有助聚財招好運的「BONNY & READ大甲鎮瀾宮聯名天然石你是我的小幸運手鍊」。

有戴有保庇的「媽祖口罩」更是粉絲們爭相搶購的超人氣盛品，特色推薦白沙屯拱天宮聯名款「兆鼎生醫白沙屯媽祖聯名醫療口罩」、台灣製「釩泰Finetech醫用平面成人／兒童口罩（媽祖系列親子款）」；另有「媽祖駕到」成人4D醫療口罩，外型時尚舒適不卡妝。