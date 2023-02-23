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不是真的走秀吧？TENGA X 台設計師超狂參戰倫敦時裝周

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
成人性健康品牌TENGA宣佈，與台灣新銳設計師Ray Chu合作，並正式於倫敦時裝周期間亮相，展現自由、自信新態度。圖／nonaduch提供
成人性健康品牌TENGA宣佈，與台灣新銳設計師Ray Chu合作，並正式於倫敦時裝周期間亮相，展現自由、自信新態度。圖／nonaduch提供

每個人都要突破舒適圈，而臥房裡的穿戴用品，這回也正式跨出戶外、登上時尚的國際舞台。成人性健康品牌TENGA宣佈，與台灣新銳設計師Ray Chu合作，並正式於倫敦時裝周期間亮相，展現自由、自信新態度。

2021年時，台灣新銳設計師Ray Chu便曾受邀參加倫敦時裝周線上發表，更以CGI影片論述亞洲文化中情欲的面面觀，並展現出前衛的時裝與影像。而本季Ray Chu也在倫敦時裝周發表了最新作品「What's the T」，運用TENGA為服裝素材、推出Ray Chu Ｘ TENGA的聯名系列如粉紅色連帽長T恤。

該系列精神強調無論性別認同、社會階級或種族，都能在愛中找到自由。亮點則首推一款以TENGA POCKET製作的連身洋裝，以金屬吊環結合多個TENGA POCKET，打造出一件鏤空的另類洋裝，以強調輕鬆、不受場合拘束的自由愉悅 。

TENGA的全球市場營銷經理Eddie Marklew表示，很高興在時裝周期間能與一個性感、具顛覆性和創新性的品牌合作。「TENGA一直以來相信性跟睡覺和吃飯一樣是日常生活的一部分，因此對性愛的態度應該自信而自然，所以希望透過與相同價值觀的品牌跨界合作，進一步扭轉大家對性的刻板印象。」

2021年時，台灣新銳設計師Ray Chu便曾受邀參加倫敦時裝周線上發表，本季則與TENGA合作，在倫敦時裝周發表最新作品「What's the T」系列。圖／nonaduch提供
2021年時，台灣新銳設計師Ray Chu便曾受邀參加倫敦時裝周線上發表，本季則與TENGA合作，在倫敦時裝周發表最新作品「What's the T」系列。圖／nonaduch提供
系列精神強調無論性別認同、社會階級或種族，都能在愛中找到自由，而除了實驗性質的鏤空TENGA POCKET洋裝，也有實穿的粉紅色連身帽T。圖／nonaduch提供
系列精神強調無論性別認同、社會階級或種族，都能在愛中找到自由，而除了實驗性質的鏤空TENGA POCKET洋裝，也有實穿的粉紅色連身帽T。圖／nonaduch提供
由TENGA POCKET為素材打造的洋裝，展現了自由、不受場地拘束的行動態度。圖／nonaduch提供
由TENGA POCKET為素材打造的洋裝，展現了自由、不受場地拘束的行動態度。圖／nonaduch提供

時裝周 倫敦 品牌

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