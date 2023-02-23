不是真的走秀吧？TENGA X 台設計師超狂參戰倫敦時裝周

每個人都要突破舒適圈，而臥房裡的穿戴用品，這回也正式跨出戶外、登上時尚的國際舞台。成人性健康品牌TENGA宣佈，與台灣新銳設計師Ray Chu合作，並正式於倫敦時裝周期間亮相，展現自由、自信新態度。

2021年時，台灣新銳設計師Ray Chu便曾受邀參加倫敦時裝周線上發表，更以CGI影片論述亞洲文化中情欲的面面觀，並展現出前衛的時裝與影像。而本季Ray Chu也在倫敦時裝周發表了最新作品「What's the T」，運用TENGA為服裝素材、推出Ray Chu Ｘ TENGA的聯名系列如粉紅色連帽長T恤。

該系列精神強調無論性別認同、社會階級或種族，都能在愛中找到自由。亮點則首推一款以TENGA POCKET製作的連身洋裝，以金屬吊環結合多個TENGA POCKET，打造出一件鏤空的另類洋裝，以強調輕鬆、不受場合拘束的自由愉悅 。