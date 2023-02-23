兼差搶錢力抗通膨！連鎖家電業務另兼3職 月入多12k

1111人力銀行今天調查指出，面對通膨吃掉薪資，32.5%上班族目前正在從事兼差工作，較疫情爆發前2019年18％相比，明顯增加15%。任職於連鎖家電通路的林先生每月收入大約4萬3千元，但林先生需要負擔房租及孝親費，因此多年前就另闢財源，林先生說，為了能有更多收入他會利用休假時間去兼職，目前手上的工作有賣場的計時駐點銷售、大型活動操偶、演藝經紀接案，一個月約可多賺1萬2千元。

林先生說，多年前大病一場無法工作就醫及休息期間幾乎花光所有積蓄，所以更有危機感，加上自己及媽媽每月的生活開銷就有3萬元，偶爾換手機、買家電又是一大筆，所以就算有正職，也很積極利用休假日兼職，多存一點錢比較安心。

林先生說，因為已經兼職很多年，所以合作過的廠商都會再回流介紹打工機會，疫情放緩也讓兼差機會越來越多，通常賣場駐點銷售都是一小時200元、穿人偶裝時薪約350~400元，接零星演藝工作收入就不太固定，但這幾個月平均兼職收入都超過12k，也減輕房租的經濟負擔。

另一位行政助理Winnie則是兼職彩妝造型師，收入超越本薪，力存第一桶金拚買房。

26歲的Winnie雖然年紀輕，但卻很有想法，本職是建設公司助理的她，假日還和朋友一起擔任兼職的彩妝造型師，不但可以幫新娘打點造型，還開課教一般上班族彩妝技巧，就算是婚禮淡季，每個月都還有1萬5到2萬元的收入，遇到婚禮旺季，光是新秘的收入就會超過本薪。

有了2分收入後，Winnie也很積極存錢準備買房，存到頭期款的她，目前已經開始看房子，希望能找到投資自住兩相宜的標的，Winne也藉著在建設公司擔任行政助理的機會努力學習，得到很多買房的知識，不管是在地點、價格的選擇都有自己的想法。

Winne表示，自己對彩妝造型的工作非常有興趣，希望未來能擁有自己的工作室，把兼職變成一份事業，。