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女子天團集合了！從賽車手到奧運金牌 身上全戴「她」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
來自捷克的單板滑雪運動員Ester Ledecká。圖／RICHARD MILLE提供
來自捷克的單板滑雪運動員Ester Ledecká。圖／RICHARD MILLE提供

鎖定傑出女性運動員，頂級鐘表品牌RICHARD MILLE發表全新RM 07-04女表，成為品牌首款女性運動款式，不僅一口氣帶來6種色彩配置，更具備輕量化與高耐衝擊的特點，明亮、輕快、蓄勢待發。

輕盈如空氣或羽毛、但精密珍稀如珠寶，或可成為RM 07-04的風格速寫。耗時三年研發的這只RICHARD MILLE年度首發大作，包含表帶僅36公克，並具有品牌經典的酒桶形表殼與幾何輪廓。當然這並非RICHARD MILLE的首款女表，品牌過往曾先後推出使用品牌自製機芯的RM 037腕表、首款彩色藍寶石水晶表殼的RM 07-02腕表、首款使用飛行陀飛輪機芯的RM 19-02腕表、首款運用品牌自製陀飛輪機芯的RM 71-01腕表，像是一個持續滿溢的珠寶盒，透過每一枚女性時計的誕生，光芒益發熾熱、閃耀。

然而RM 07-04的研發為何需耗時三年？機芯技術總監Salvador Arbona指出，在過程中品牌必須解決三大技術挑戰：極致鏤空、表殼與機芯的整合，以及倒置的功能選擇器；同時品牌Cécile Guenat也解釋，表款的設計並未以極簡主義的方向進行，而是一款一眼即能辨視其複雜性的輕透機芯，同時形塑一款兼容運動風格的鏤空女表是場大膽賭注，而最終系列表款的美感，將一如其複雜性與工藝成就，顯而易見。

為測試表款性能，RICHARD MILLE更一次邀請6位不同領域的傑出女子職業運動選手一同配戴，美國與法國的職業賽車手Aurora Straus與Margot Laffite、高爾夫名將Nelly Korda、七項全能運動好手Nafi Thiam、烏克蘭的跳高運動員Yuliya Levchenko，以及來自捷克的單板滑雪運動員Ester Ledecká，從跑車賽道到果嶺、從平地到雪山、由高速疾駛到瞬間跳高，RM 07-04腕表因此有機會在各種極限賽事中，向世人頻頻展現其甜美的存在與優異性能。

其中帶有法式貴族氣息的賽車手Margot Laffite便表示，RM 07-04配戴的輕盈感令她印象深刻，此外她也喜歡表帶的顏色，因為其改變了皮膚的外觀；而笑容甜美的Aurora Straus則以「堅不可摧」和「家庭感」來形容RICHARD MILLE，後者意味了品牌友善、親切的凝聚情感，而前者不僅指涉了RM 07-04表款的特質，更像是當她坐上駕駛座、手握方向盤的自信展現。

由品牌自製的全新CRMA8自動上鍊機芯，其底板與橋板皆以五級鈦合金打造並經黑色PVD處理；正因為是鏤空機芯，機芯細節大量施以拋光倒角、銑面、微噴砂處理等多重修飾工序，讓CRMA8機芯將如一襲性感的高級訂製服，對比上可承受5,000g的衝擊的特點，將帶來戲劇化的反差魅力。表殼將有Carbon TPT®碳纖維黑色款與Quartz TPT®石英纖維的奶油白、深藍、綠、錦葵紫與鮭魚粉，全數合計六種顏色，並搭配粉嫩或飽滿的撞色表帶。六款皆為常規、非限量生產，訂價則為579萬元。

頂級鐘表品牌RICHARD MILLE發表全新RM 07-04女表，不僅一次帶來6種色彩配置，更是品牌首款運動風格鏤空女表。圖／RICHARD MILLE提供
頂級鐘表品牌RICHARD MILLE發表全新RM 07-04女表，不僅一次帶來6種色彩配置，更是品牌首款運動風格鏤空女表。圖／RICHARD MILLE提供
高程度地鏤空並兼具輕量化、耐衝擊等特點，展現出RM 07-04腕表的多重特色。圖／RICHARD MILLE提供
高程度地鏤空並兼具輕量化、耐衝擊等特點，展現出RM 07-04腕表的多重特色。圖／RICHARD MILLE提供
RM 07-04自動上鍊運動腕表，Quartz TPT®石英纖維綠色款，579萬元。圖／RICHARD MILLE提供
RM 07-04自動上鍊運動腕表，Quartz TPT®石英纖維綠色款，579萬元。圖／RICHARD MILLE提供
烏克蘭跳高運動員Yuliya Levchenko。圖／RICHARD MILLE提供
烏克蘭跳高運動員Yuliya Levchenko。圖／RICHARD MILLE提供
與機芯融為一體的刻度圈，同時整合了「功能選擇器」的鏤空顯示窗，最終呈現活躍的律動動態。圖／RICHARD MILLE提供
與機芯融為一體的刻度圈，同時整合了「功能選擇器」的鏤空顯示窗，最終呈現活躍的律動動態。圖／RICHARD MILLE提供
RM 07-04自動上鍊運動腕表，Carbon TPT®碳纖維黑色款，579萬元。圖／RICHARD MILLE提供
RM 07-04自動上鍊運動腕表，Carbon TPT®碳纖維黑色款，579萬元。圖／RICHARD MILLE提供
細節的多樣化顏色組合，為RM 07-04表款添增了活潑的色彩能量。圖／RICHARD MILLE提供
細節的多樣化顏色組合，為RM 07-04表款添增了活潑的色彩能量。圖／RICHARD MILLE提供
RM 07-04自動上鍊運動腕表，Quartz TPT®石英纖維鮭魚粉色款，579萬元。圖／RICHARD MILLE提供
RM 07-04自動上鍊運動腕表，Quartz TPT®石英纖維鮭魚粉色款，579萬元。圖／RICHARD MILLE提供
RM 07-04自動上鍊運動腕表，Quartz TPT®石英纖維奶油白色款，579萬元。圖／RICHARD MILLE提供
RM 07-04自動上鍊運動腕表，Quartz TPT®石英纖維奶油白色款，579萬元。圖／RICHARD MILLE提供
比利時女子田徑運動員、2020夏季奧林匹克女子七項全能金牌得主Nafi Thiam。圖／RICHARD MILLE提供
比利時女子田徑運動員、2020夏季奧林匹克女子七項全能金牌得主Nafi Thiam。圖／RICHARD MILLE提供

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