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球迷快衝！7-ELEVEN推「WBC世界棒球經典賽紀念」限量周邊快閃購

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自3月1日下午3點起至3月21日起推出「WBC世界棒球經典賽紀念」限量周邊商品快閃購，門市指定鮮食商品大玩創意梗。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月1日下午3點起至3月21日起推出「WBC世界棒球經典賽紀念」限量周邊商品快閃購，門市指定鮮食商品大玩創意梗。圖／7-ELEVEN提供

眾所矚目的「WBC 2023世界棒球經典賽臺中A組預賽」將於3月8日至3月12日在台中洲際棒球場登場，7-ELEVEN獨家取得WBC官方授權取票通路，更是官方快閃店、球場以外，唯一授權的紀念周邊快閃購販售場域，讓球迷就近購買，為中華隊加油。首波活動自3月1日起開跑，推出「WBC世界棒球經典賽紀念」周邊商品快閃購，除了推出WBC賽事紀念款、中華隊經典款外，還加入統一7-ELEVEn獅隊球星款共3大系列周邊商品，7-ELEVEN門市指定鮮食更大玩創意梗，成為最佳美食加油團。

7-ELEVEN表示，棒球是民眾最喜愛的運動之一，棒球經典賽更被視為全球棒球最高層級的國際棒球賽事，本屆「WBC 2023世界棒球經典賽」相關賽事，睽違10年在台中洲際棒球場開打，不少民眾已經買好票進場要為中華隊加油，7-ELEVEN本次取得WBC官方授權，逾6,600家7-ELEVEN的ibon便利生活站為獨家取票管道，更規畫一系列周邊加購、美食優惠等相關活動。

7-ELEVEN自3月1日下午3點起至3月21日起推出「WBC世界棒球經典賽紀念」限量周邊商品快閃購，OPEN POINT會員不限消費金額，即可報會員電話加購。本次共規畫WBC賽事紀念款、中華隊經典款、統一7-ELEVEn獅隊球星款等3大系列，其中WBC賽事紀念款推出T恤、運動毛巾、連帽披肩等紀念周邊；中華隊經典款則以白色、藍色兩大代表色，推出限量棒球衣、棒球帽、運動毛巾、束口後背包、太陽眼鏡等實用周邊，還有集結21位經典女孩、號稱史上最強的啦啦隊的「中華經典女孩立牌」，一起捍衛主場。

統一7-ELEVEn獅隊球星款則以本屆WBC中華隊總教練林岳平、教練團高志綱以及為中華隊效力的胡智爲、林岱安、陳傑憲共5大球星，推出背號T恤、球員毛巾及證件帶，其中證件帶及毛巾上分別印有「火球餅」、「護國神綱」、「智爲我大哥」、「沒有極限」、「府城加農砲」等個人特色稱號。

7-ELEVEN門市自3月1日起，義大利麵、便當、三明治、堡類、熱壓土司等數十款商品將貼上「WBC世界棒球經典賽貼紙」，球迷們可購買相關商品，呼應像是「便當便當、揮棒落空」、「水果滷味double-play」等具有諧音含意的創意口號，成為最佳的美食加油團。

許多民眾喜歡就近到超商採買美食回家觀看國際賽事，7-ELEVEN本次更彙集多款看球賽不可或缺的解饞點心，並以方便攜帶、好食用的熱食自助區人氣商品推出優惠活動，包括星級饗宴－滷味、麻辣燙、關東煮全品項即日起至3月21日祭出買4送1優惠，3月1日起同步推出「現烤哈燒專櫃」任選品項第2件7折。

此外，7-ELEVEN獨家取得WBC官方授權取票通路，開賽前10天就近到逾6,600家7-ELEVEN的ibon便利生活站，掃描取票QR Code或輸入取票代碼即可至櫃檯輕鬆領票；ibon自3月8日起更提供WBC貼紙列印服務，每份30元，輕鬆列印、隨手黏貼、為中華隊加油。

7-ELEVEN門市自3月1日起義大利麵、便當、三明治、堡類、熱壓土司等數十款商品將貼上「WBC世界棒球經典賽貼紙」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市自3月1日起義大利麵、便當、三明治、堡類、熱壓土司等數十款商品將貼上「WBC世界棒球經典賽貼紙」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月1日下午3點起至3月21日起推出「WBC世界棒球經典賽紀念」限量周邊商品快閃購，WBC賽事紀念款推出T恤、運動毛巾、連帽披肩等限量周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月1日下午3點起至3月21日起推出「WBC世界棒球經典賽紀念」限量周邊商品快閃購，WBC賽事紀念款推出T恤、運動毛巾、連帽披肩等限量周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月1日下午3點起至3月21日起推出「WBC世界棒球經典賽紀念」限量周邊商品快閃購，包括統一7-ELEVEn獅隊球星款周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月1日下午3點起至3月21日起推出「WBC世界棒球經典賽紀念」限量周邊商品快閃購，包括統一7-ELEVEn獅隊球星款周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月1日下午3點起至3月21日起「WBC世界棒球經典賽紀念」限量周邊商品快閃購，中華隊經典款以白色、藍色兩大代表色推出限量棒球衣，共兩款，消費不限金額每款加1,299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月1日下午3點起至3月21日起「WBC世界棒球經典賽紀念」限量周邊商品快閃購，中華隊經典款以白色、藍色兩大代表色推出限量棒球衣，共兩款，消費不限金額每款加1,299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月1日下午3點起至3月21日起推出「WBC世界棒球經典賽紀念」限量周邊商品快閃購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自3月1日下午3點起至3月21日起推出「WBC世界棒球經典賽紀念」限量周邊商品快閃購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家取得WBC官方授權取票通路，ibon自3月8日起更提供WBC貼紙列印服務，每份30元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家取得WBC官方授權取票通路，ibon自3月8日起更提供WBC貼紙列印服務，每份30元。圖／7-ELEVEN提供

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