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萌炸！丹丹漢堡「寶可夢保溫杯、提袋」只送不賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
丹丹漢堡舉辦「寶可夢刮刮卡活動」，有機會獲得「寶可夢手提保溫杯」、「寶可夢隨行杯袋」。圖/擷取自丹丹漢堡（成功店）粉絲頁
丹丹漢堡舉辦「寶可夢刮刮卡活動」，有機會獲得「寶可夢手提保溫杯」、「寶可夢隨行杯袋」。圖/擷取自丹丹漢堡（成功店）粉絲頁

粉絲們準備好了嗎？被譽為「速食南霸天」的「丹丹漢堡」，自2月24日至5月5日期間，推出「寶可夢刮刮卡活動」，只要消費滿額就可獲得刮刮卡，有機會獲得「寶可夢手提保溫杯」、「寶可夢隨行杯袋」等品項或是多種丹丹商品，讓粉絲們可以把寶可夢帶著走。

「丹丹漢堡」以豐富多元的品項、高CP值著稱，為南台灣代表性的連鎖速食名店。2月24日至5月4日期間，凡是單筆消費滿149元，就可獲得刮刮卡。獎品中的「寶可夢手提保溫杯」，共有「皮卡丘款」（奶茶色）與「卡比獸款」（雲灰藍），標榜內有噴陶瓷易潔層、表面噴塑，不易刮花且好清潔，並有隱藏式提把設計。至於「寶可夢隨行杯袋」則有「皮卡丘款」、「謎擬Q款」，都可見到角色的可愛模樣。

除了寶可夢商品之外，刮刮卡還會送出多種丹丹商品優惠，包括100元禮券、大碗豪爽餐40元折價券、無骨雞塊5入特價29元、烤醬雞堡特價29元、紅醬波浪薯特價29元等不同品項，讓民眾試試自己的好手氣。

丹丹漢堡舉辦「寶可夢刮刮卡活動」，有機會獲得「寶可夢手提保溫杯」、「寶可夢隨行杯袋」。圖/擷取自丹丹漢堡（成功店）粉絲頁
丹丹漢堡舉辦「寶可夢刮刮卡活動」，有機會獲得「寶可夢手提保溫杯」、「寶可夢隨行杯袋」。圖/擷取自丹丹漢堡（成功店）粉絲頁

寶可夢 丹丹漢堡 速食

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