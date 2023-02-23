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詐騙金流逾70億 綠提10項打詐措施

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨立委23日齊呼政府加大打擊詐騙力道。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民進黨立委23日齊呼政府加大打擊詐騙力道。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「政府應加速追查金流、限制遊戲點數交易、提高刑責以打擊詐騙！」民進黨立委郭國文、黃世杰、湯蕙禎、鍾佳濱與張宏陸23日聯合呼籲政府要擴大打擊詐騙。黃世杰說，金管會對警示帳戶僅有24小時圈存時間，可從擴大圈存或加速追查改善；鍾佳濱表示，行政機關應加強個資外洩的行政檢查與事後補救。

因此他們共同提出的10大訴求包括：強化銀行防詐騙金流移轉、納管虛擬通貨並修正洗錢防制漏洞、加強地下匯兌的管理、高檢署成立打詐中心、提高詐騙刑責、加快金流追蹤、強化數位平台廣告刊登規範、加強第三方洗錢防制規範、強秀點數規範與防範個資外洩。

加快金流追蹤

黃世杰表示，在詐騙案發生時，警政署與金管會的橫向聯繫仍有許多問題，應該成立共同追查的平台，由於目前金管會對警示帳戶的圈存只有24小時，如果警方與檢調無法及時追查金流，錢就會被詐騙集團轉走而不知去向。他呼籲警政署與金管會要加強橫向聯繫，甚至在數位偵查的部分，調查局也該加強協助。

郭國文感嘆，詐騙集團已經產業化，目前有追查到的規模就高達70億，黑數恐超過百億，希望成立跨部會的打詐小組，針對洗錢防制與防止民眾被騙2個面向進行改善。張宏陸則說，一般人知道自己被詐騙的平均認知時間為47天，但詐騙集團1小時能轉至少3.5次帳，各部會要強化金流的情資分享。

騙款快速轉手

湯蕙禎也說，她之前有聽到案例，有民眾已經家徒四壁，只是想要花一點錢整修家裡，但卻被詐騙集團騙走積蓄，警察接獲報案馬上以高速追上車手，但詐騙車手已經將錢轉移給其他人，「金流很快就追不回來了，」她直言，應該擴大詐騙刑度，杜絕相關案件發生。

鍾佳濱直言，詐騙的源頭常常是個資外洩，包括投資、網購與解除分期付款是主要的詐騙模式，近來許多民間企業都有個資外洩事件，但政府很少落實行政檢查與事後的督促改善，FB、IG等社群平台也常常是詐騙廣告的來源之一，平台業者也要落實監督責任、不能迴避。

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詐騙集團 個資 鍾佳濱

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