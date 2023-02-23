Brunello Cucinelli 2023秋冬 踏出帥氣女人味的優雅步伐

有「羊絨之王」稱號的義大利精品Brunello Cucinelli在米蘭時裝周發表了2023秋冬女裝系列，在快速變化的世道中，不變的優雅精緻是品牌奉行的經典語彙。在這系列可見中長裙等裙裝在日常造型中成了展現女性氣質的主角，搭配中性的西裝外套、個性感的短版夾克或飛行員外套，呈現具帥氣感的女人味。

Brunello Cucinelli 2023秋冬遵循90年代簡潔線條、純粹色彩與細膩面料的內在，帶來一系列展現自在從容的高雅氣息。以「英式莊園風」作為主調，在服飾中展現品牌標誌性的卓越手工藝的質感美學，輔以極致柔軟的羊絨環擁，序曲從學院魅力汲取靈感，融入軍團條紋與專屬訂製細節，像是百褶迷你裙、V領網球衫、領帶、籃球帽及與莫卡辛鞋，與高跟鞋配搭的針織襪，同時這系列也融合了當代元素的民族風情與復古格調，呈現出溫暖氣息。

2023秋冬Brunello Cucinelli帶來了什麼樣的色彩？冬季的白色、米色，是品牌經典的風格之色，彰顯尊貴和寧靜；而藍色，以獨特的迷人色調和高雅氣息，為大地色系畫龍點睛，優雅的提煉其他色調，帶出和諧細膩的色彩。

設計輪廓則追溯上世紀末美學，廓形首當其中，以短款毛衣和短版夾克，與舒適百搭的大衣交替呈現，又以針織坎肩、戶外風衣領及柔軟羊毛襯裡體現細節巧思。「Spencer」短款外套或蓬鬆飛行員夾克搭配裙裝、休閒褲裝。