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Brunello Cucinelli 2023秋冬 踏出帥氣女人味的優雅步伐

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
義大利精品Brunello Cucinelli 2023秋冬女裝系列。圖／Brunello Cucinelli提供
義大利精品Brunello Cucinelli 2023秋冬女裝系列。圖／Brunello Cucinelli提供

有「羊絨之王」稱號的義大利精品Brunello Cucinelli在米蘭時裝周發表了2023秋冬女裝系列，在快速變化的世道中，不變的優雅精緻是品牌奉行的經典語彙。在這系列可見中長裙等裙裝在日常造型中成了展現女性氣質的主角，搭配中性的西裝外套、個性感的短版夾克或飛行員外套，呈現具帥氣感的女人味。

Brunello Cucinelli 2023秋冬遵循90年代簡潔線條、純粹色彩與細膩面料的內在，帶來一系列展現自在從容的高雅氣息。以「英式莊園風」作為主調，在服飾中展現品牌標誌性的卓越手工藝的質感美學，輔以極致柔軟的羊絨環擁，序曲從學院魅力汲取靈感，融入軍團條紋與專屬訂製細節，像是百褶迷你裙、V領網球衫、領帶、籃球帽及與莫卡辛鞋，與高跟鞋配搭的針織襪，同時這系列也融合了當代元素的民族風情與復古格調，呈現出溫暖氣息。

2023秋冬Brunello Cucinelli帶來了什麼樣的色彩？冬季的白色、米色，是品牌經典的風格之色，彰顯尊貴和寧靜；而藍色，以獨特的迷人色調和高雅氣息，為大地色系畫龍點睛，優雅的提煉其他色調，帶出和諧細膩的色彩。

設計輪廓則追溯上世紀末美學，廓形首當其中，以短款毛衣和短版夾克，與舒適百搭的大衣交替呈現，又以針織坎肩、戶外風衣領及柔軟羊毛襯裡體現細節巧思。「Spencer」短款外套或蓬鬆飛行員夾克搭配裙裝、休閒褲裝。

裙裝是這一季注目的重點，優雅的開衩設計為及踝長裙，帶來步伐移動的動感魅力。裙裝成為套裝的多元變化與補充，與短夾克、飛行員外套以及筒靴、樂福鞋搭配，為女人味注入了更具吸引力的個性感。

裙裝在這系列為整體造型呈現出多變的樣貌。圖／Brunello Cucinelli提供
裙裝在這系列為整體造型呈現出多變的樣貌。圖／Brunello Cucinelli提供
冬季的白色、米色，是品牌經典的風格之色。圖／Brunello Cucinelli提供
冬季的白色、米色，是品牌經典的風格之色。圖／Brunello Cucinelli提供
學院魅力是Brunello Cucinelli 2023秋冬女裝的其中一環。圖／Brunello Cucinelli提供
學院魅力是Brunello Cucinelli 2023秋冬女裝的其中一環。圖／Brunello Cucinelli提供
開衩設計為及踝長裙，帶來步伐移動的魅力。圖／Brunello Cucinelli提供
開衩設計為及踝長裙，帶來步伐移動的魅力。圖／Brunello Cucinelli提供
短款毛衣和短版夾克，與舒適百搭的大衣交替呈現。圖／Brunello Cucinelli提供
短款毛衣和短版夾克，與舒適百搭的大衣交替呈現。圖／Brunello Cucinelli提供
紐約時尚名媛Olivia Palermo（中）現身Brunello Cucinelli 2023秋冬女裝預覽現場，並與Brunllo Cucinelli的兩位女兒合影，（左）Carolina Cucinelli、（右）Camilla Cucinelli。圖／Brunello Cucinelli提供
紐約時尚名媛Olivia Palermo（中）現身Brunello Cucinelli 2023秋冬女裝預覽現場，並與Brunllo Cucinelli的兩位女兒合影，（左）Carolina Cucinelli、（右）Camilla Cucinelli。圖／Brunello Cucinelli提供

品牌 義大利

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