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一台搞定衣物皺褶、異味 飛利浦清新直立式蒸氣掛燙機早鳥預購現省1,200元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
飛利浦清新直立式蒸氣掛燙機搭配符合人體工學的傾斜式掛燙板，熨燙更省力。圖／飛利浦提供
飛利浦清新直立式蒸氣掛燙機搭配符合人體工學的傾斜式掛燙板，熨燙更省力。圖／飛利浦提供

對衣著平整度有很高要求、想要快速燙衣，或是服裝材質大多不適合使用熨斗燙熨的民眾，家中準備一台直立式掛燙機，絕對能解決大部分的外出穿衣困擾。飛利浦推出全新清新直立式蒸氣掛燙機STE3170，獨家研發加壓技術加熱超快，蒸氣量還可3段調整，隨附傾斜式掛燙板設計有巧思，還有尖角噴頭，最特別的是，擁有業界首創MyEssence清新功能，可加入喜愛的香氛味道，高溫蒸氣殺除99.9%細菌的同時還能讓衣物充滿自然香氣。

飛利浦直立式蒸氣掛燙機STE3170獨家加壓技術在60秒內即完成預熱，趕時間也能快速燙衣，並可根據衣物材質調整蒸氣量，蒸氣細緻均勻，最大連續蒸氣輸出可達32g/min，可快速撫平衣料皺摺且不留水痕，也不怕溫度過高損傷絲綢、雪紡等高級衣料。隨附傾斜式掛燙板特別針對人體工學設計，可自由調整垂直或傾斜30°，燙衣更省力，而除了加大金屬蒸氣燙板，更於噴頭前方加入尖角設計，衣領及鈕釦間等難觸及的部位都能完美處理，所有熨燙小細節都不放過。

這次新品特別選在MYFEEL平台獨家展開預購式集資，想要入手的民眾可得把握2月27日中午12時前的超早鳥優惠下單，現省1,200元，預計3月底出貨。

飛利浦清新掛燙機「MyEssence清新功能」，可於蒸氣噴頭上方的香氛孔添加精油，讓衣服充滿喜愛的香味。圖／飛利浦提供
飛利浦清新掛燙機「MyEssence清新功能」，可於蒸氣噴頭上方的香氛孔添加精油，讓衣服充滿喜愛的香味。圖／飛利浦提供
飛利浦清新直立式蒸氣掛燙機STE3170，2月27日中午前享超早鳥優惠5,290元。圖／飛利浦提供
飛利浦清新直立式蒸氣掛燙機STE3170，2月27日中午前享超早鳥優惠5,290元。圖／飛利浦提供

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