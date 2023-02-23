快訊

「疫苗+1」3月6日上路！三對象適用 一對象不要來打

俄烏戰周年／共軍緊盯戰事 學到2武器可應用台海開戰

直播／較上周降14.5%！本土確診新增14,083例、境外304例 37人病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酷航往返大陸7航點全增班 6月底前再增5航點達每周57班

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
酷航在波音787夢幻客機上展現出「Scoot x寶可夢」彩繪設計。圖／酷航提供
酷航在波音787夢幻客機上展現出「Scoot x寶可夢」彩繪設計。圖／酷航提供

新加坡航空公司（SIA）旗下的酷航因應邊境管制放寬旅遊需求，近期已逐漸恢復往返中國大陸的航班，從每周14班增加至26班，並增加現有7個航點的飛行頻率，包括福州、廣州、杭州、南京、青島、天津和鄭州，預計4月底每周往返中國大陸的航班總數將達到42班，6月底前再恢復飛往海口、寧波、西安、南寧和瀋陽航班，總計每周達57班。

酷航表示，因應市場需求，預計於冬季班表結束(3月25日)前，中國大陸航班從每周14班增加至26班，並增加現有7個航點的飛行頻率；4月起將恢復飛往海口、寧波和西安的航班，屆時每周往返中國大陸的航班總數將達到42班。隨著5月南寧和瀋陽航班恢復，6月底增加每周飛往中國大陸航班至57班。

另外，酷航指出，為滿足旅客夏季旅遊需求，將增加旅遊熱門目的地航班。飛往雅典的航班將從每周2班增加到4班；飛往伯斯的航班將從每周10班增加到12班；經台北飛往札幌的航班將從每周3班增加到4班；鄰近新加坡的蘭卡威航班將從每周4班增加到7班，美娜多航班從每周3班增加到4班。

酷航也說，該公司與寶可夢公司合作的飛翔皮卡丘計畫，今年2月已安排皮卡丘彩繪機飛往曼谷；3月將飛往台灣，並提供旅客8班定期航班，4月則提供6班定期航班給台灣旅客選擇，相關班機時間資訊可至酷航官網查詢。

航班 酷航

延伸閱讀

把脈大陸消費 汪濤：更多超額儲蓄釋放支撑明年消費復甦

賴惠員爆陳筱諭選舉「都是國共在操盤」 逆轉獲判無罪確定

防假僧道歛財 大陸全體宗教人員信息全部上網供「登記查核」

大陸貿促會調研 逾98%外資對陸經濟有信心

相關新聞

萌炸！丹丹漢堡「寶可夢保溫杯、提袋」只送不賣

粉絲們準備好了嗎？被譽為「速食南霸天」的「丹丹漢堡」，自2月24日至5月5日期間，推出「寶可夢刮刮卡活動」，只要消費滿額...

林襄、籃籃都有！全家便利商店限量推30款「啦啦隊女神貼紙」加價購

睽違6年，WBC 2023世界棒球經典賽將於3月開打，全家便利商店力挺棒球熱，即日起至3月21日展開「全家超集棒」系列應...

詐騙金流逾70億 綠提10項打詐措施

「政府應加速追查金流、限制遊戲點數交易、提高刑責以打擊詐騙！」民進黨立委郭國文、黃世杰、湯蕙禎、鍾佳濱與張宏陸23日聯合呼籲政府要擴大打擊詐騙。黃世杰說，金管會對警示帳戶僅有24小時圈存時間，可從擴大圈存或加速追查改善；鍾佳濱表示

Brunello Cucinelli 2023秋冬 踏出帥氣女人味的優雅步伐

有「羊絨之王」稱號的義大利精品Brunello Cucinelli在米蘭時裝周發表了2023秋冬女裝系列，在快速變化的世...

一台搞定衣物皺褶、異味 飛利浦清新直立式蒸氣掛燙機早鳥預購現省1,200元

對衣著平整度有很高要求、想要快速燙衣，或是服裝材質大多不適合使用熨斗燙熨的民眾，家中準備一台直立式掛燙機，絕對能解決大部...

酷航往返大陸7航點全增班 6月底前再增5航點達每周57班

新加坡航空公司（SIA）旗下的酷航因應邊境管制放寬旅遊需求，近期已逐漸恢復往返中國大陸的航班，從每周14班增加至26班，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦