酷航往返大陸7航點全增班 6月底前再增5航點達每周57班

新加坡航空公司（SIA）旗下的酷航因應邊境管制放寬旅遊需求，近期已逐漸恢復往返中國大陸的航班，從每周14班增加至26班，並增加現有7個航點的飛行頻率，包括福州、廣州、杭州、南京、青島、天津和鄭州，預計4月底每周往返中國大陸的航班總數將達到42班，6月底前再恢復飛往海口、寧波、西安、南寧和瀋陽航班，總計每周達57班。

酷航表示，因應市場需求，預計於冬季班表結束(3月25日)前，中國大陸航班從每周14班增加至26班，並增加現有7個航點的飛行頻率；4月起將恢復飛往海口、寧波和西安的航班，屆時每周往返中國大陸的航班總數將達到42班。隨著5月南寧和瀋陽航班恢復，6月底增加每周飛往中國大陸航班至57班。

另外，酷航指出，為滿足旅客夏季旅遊需求，將增加旅遊熱門目的地航班。飛往雅典的航班將從每周2班增加到4班；飛往伯斯的航班將從每周10班增加到12班；經台北飛往札幌的航班將從每周3班增加到4班；鄰近新加坡的蘭卡威航班將從每周4班增加到7班，美娜多航班從每周3班增加到4班。

酷航也說，該公司與寶可夢公司合作的飛翔皮卡丘計畫，今年2月已安排皮卡丘彩繪機飛往曼谷；3月將飛往台灣，並提供旅客8班定期航班，4月則提供6班定期航班給台灣旅客選擇，相關班機時間資訊可至酷航官網查詢。