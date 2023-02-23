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來自日本研發！蘭蔻超極光淨亮淡斑激萃讓肌膚亮起來
對於亞洲女性來說，肌膚除了希望沒有皺紋外，更重要是要亮白的視覺感，其中台灣人保養中，也最在意肌膚的亮白程度，因此蘭蔻特別由日本實驗室研發，打造出能散發極光淨亮的全新保養品超極光淨亮淡斑激萃，也是之前推出超極光活粹晶露的姐妹產品，特別針對在意的斑點、透亮度與毛孔，都能一併散發出迷人光芒。
蘭蔻在超極光淨亮淡斑激萃中，加入激光淨亮煥膚科技，並根據蘭蔻實驗，2天內就有成效，更強調是精華等級的保養品，並以酸類保養、酵素科研為主，其中內含10%二代果酸PHA，強調更為溫柔，並能夠細緻肌膚，與提升淨透度，還能協助肌膚代謝，讓肌膚呈現出油水平衡。5%菸鹼醯胺則是可以淡化斑點，讓肌膚有著拋光感。
超極光系列中，都含有山毛櫸芽萃取，讓肌膚表皮酵素能正常運作，讓膚況更為穩定，天天使用就會有感。
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