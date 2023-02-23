1.5m「鮪魚萌獺娃娃」免費送！壽司郎「時不知鮭」上桌

來自日本的「壽司郎」自即日起推出期間限定的多款新品，其中包含時不知鮭、野生紅鮭魚、喜相逢等多種食材，帶給民眾不同的味覺體驗。配合新菜單推出，壽司郎也特別舉辦抽獎活動，完成任務者，就有機會獲得長達150公分的「超巨大鮪魚小萌獺絨毛娃娃」。

壽司郎本次推出8款新品，限定供應至3月12日。其中「時不知鮭」乃是指在非洄游季節游回北海道的野生鮭魚，由於相當罕見，加上油脂豐富，因此是許多饕客眼中的珍品。壽司郎特別推出「炙燒鹽漬時不知鮭」，藉由炙燒手法呈現魚肉的豐滿滋味，每盤60元。除此之外，同場還推出「野生紅鮭魚卵海苔包」、「羅勒北寄貝軍艦」、「野生鮪魚海苔包」、「韓式明太子花枝條」、「昆布漬水章魚」、「深海鮋魚天婦羅」、「喜相逢天婦羅」等品項，每份40元～80元不等。