台灣藝術教育高校聯盟音樂會論壇 啟動人才築底計畫

台灣藝術教育高校聯盟日前在中山堂舉辦音樂會論壇，宣布啟動「2023台灣新世代國際音樂人才築底計畫」。席間結合學界、文化界、民間、第一線教育者、國際文化使節共同與會，並由台灣優秀指揮張尹芳、美國克里夫蘭國際鋼琴大賽主席Yaorn Kohlberg，台灣傑出小提琴家魏靖儀（室內樂演出）引領舞台上的年輕音樂家共同演奏。

為了讓各界更關心下一代的音樂藝術人才培育，台灣藝術教育高校聯盟選在情人節當天，在台北市中山堂舉辦了一場史無前例且盛大的音樂會暨論壇，結合學界、文化界、民間、第一線教育者、國際文化使節共同來關心，在眾多的情人節活動中，顯得意義非凡。

台灣新世代國際音樂人才築底論壇暨開幕音樂會，集結了全台灣28間音樂班，共700多位音樂班未來的音樂家，分別在台上、台下共同參與，由台灣優秀指揮張尹芳、美國克里夫蘭國際鋼琴大賽主席Yaorn Kohlberg，台灣傑出小提琴家魏靖儀（室內樂演出）引領舞台上的年輕音樂家共同演奏，堪稱是台灣音樂教育界的一大盛事。

由於少子化的衝擊，各行各業皆面對人才斷層的危機，音樂人才也不例外。台灣藝術教育高校聯盟說，台灣雖然擁有全球少見，集中培育18歲以下的音樂人才的音樂藝才班教育制度，但礙於教育經費有限，經常遇到具有音樂天賦的孩子，卻因為環境不夠成熟、國際競爭力薄弱等因素，無法走得長遠，學習過程中思辨訓練太少，最終無法支持演奏的道路，讓整個培育計畫功虧一簣，也無法在國際舞台上有亮麗的表現。

台灣藝術教育高校聯盟認為，在這斷層的年代，人才養成迫在眉睫，盼待透過這場論壇和音樂會，讓各界正視台灣音樂學習環境的「窘境與高牆」，如何借鏡國際人才培訓模式與教育合作策略，展開在台灣的演奏人才長期培育及教育永續，為學習演奏的黃金時期12歲至18歲的青年學子，創造優質演奏與教育環境。

台灣新世代國際音樂人才築底論壇暨開幕音樂會，聚集邀請眾多企業與全台許多青年音樂家到場，一起見證「2023台灣新世代國際音樂人才築底計畫」點燈啟動，由政、藝、教三領域重要領航人進行在地人才培育觀點論壇，分享對於台灣音樂藝術環境與國際接軌的看法。