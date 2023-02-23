變裝皇后重述美國歷史 「Judy秀：美可敵國」華麗登場

疫情後國際節目紛紛抵台。原先去年要參與兩廳院TIFA的「紐約時報」最佳表演作品「Judy秀：美可敵國」，受疫情影響延宕一年，終於將明天當上國家戲劇院，用華麗炫目的變裝秀重新敘述美國歷史。

「Judy秀：美可敵國」是由美國劇場界最高榮譽東尼獎提名的藝術家泰勒・馬克（Taylor Mac）所帶來的華麗大製作，以流行音樂為主軸，透過絢麗浮誇的變裝造型、酷兒視角的另類選曲，唱出美國歷史的社會演進與文化脈絡，更試圖翻轉長期以來由白人菁英、上流階級所建構的美國偉大歷史敘事。

藝術家泰勒・馬克打造全球矚目的變裝皇后Judy，自2016年起啟動包括紐約、倫敦、柏林、阿姆斯特丹等數十個城市，超過200場「Judy秀：美可敵國」（A 24-Decade History of Popular Music）的巡迴演出，將美國自建國以來240年的歷史切分成24個小時，從流行音樂中梳理出社會史，企圖以酷兒觀點重新建構一部美國史，包括前美國國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）都是觀眾。

此次泰勒・馬克帶著兩小時濃縮版來台，將擷取原24小時版本中各年代的核心段落，讓台灣觀眾更直接感受到原作中最精髓的魅力。泰勒・馬克除了邀請台灣變裝皇后簡詩翰（Hannah）共演幾個段落外，更希望能在了解台灣文化的知識背景下構思。因此多次與臺灣團隊會議，如第一位跨性別閣員唐鳳、躺平族、父權社會中的女權平衡、台灣與中國大陸的政治關係等，都是泰勒・馬克關心的議題。

造型方由美國著名超現實主義服裝設計師「炫目機器」（Machine Dazzle）一手打造。從華麗的頭飾到服著上乖張的結構，讓扮裝昇華到建築與雕塑的境界，甚至完全重塑表演者的身體。音樂總監則由2017年與泰勒・馬克共同贏得甘迺迪戲劇獎（Kennedy Prize for Drama Inspired By American History）殊榮的馬特．瑞安（Matt Ryan）擔任。本劇亦曾獲選「紐約時報」2016年最佳表演、最佳戲劇及最佳音樂。