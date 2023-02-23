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今年的奧斯卡喝什麼葡萄酒？原來影帝影后在後台喝這款

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
希帝酒廠成為2023年奧斯卡電影博物館官方葡萄酒合作夥伴。圖／法蘭絲提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
希帝酒廠成為2023年奧斯卡電影博物館官方葡萄酒合作夥伴。圖／法蘭絲提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

在國內由法蘭絲獨家代理的希帝（Clarendelle）酒廠，正式成為2023年奧斯卡官方葡萄酒合作夥伴，與來自世界各地的數百萬觀眾，表彰第95屆奧斯卡提名者的傑出成就。

希帝酒廠的董事長兼執行長盧森堡羅伯特王子，欣喜地宣布與奧斯卡建立合作夥伴關係。在3月12日在好萊塢Dolby® Theatre Governors Ball奧斯卡晚宴，以及所有其他奧斯卡相關活動，都將由法蘭絲獨家代理的希帝酒廠、崗徒堡（Quintus）和歐布里昂城堡（Haut-Brion）獨家為這些活動提供紅白葡萄酒；奧斯卡電影博物館也將其任命為2023年官方葡萄酒合作夥伴。

由法蘭絲獨家代理的希帝酒廠，深受歐布里昂城堡啟發，起源於1935年美國金融家Clarence Dillon，收購了歐布里昂城堡。如今在其曾孫羅伯特王子的領導下，其母公司茁壯發展，旗下包括被譽為世界50大最佳餐廳之一的巴黎餐廳Le Clarence、高級葡萄酒商以及2015年在La Cave du Chateau旗下推出的多家卓越葡萄酒零售商。

波爾多右岸名副其實的後起之秀崗徒之龍（Le Dragon de Quintus），也將出現在奧斯卡頒獎典禮上，酒款使用的葡萄來自較為年輕的Saint Emilion葡萄園。在典禮後台，幾位幸運的提名者和獲獎者，還有機會品嚐來自拉密森歐布里昂城堡和歐布里昂城堡共同打造、由波爾多出產的最稀有的白葡萄酒——歐布里昂城堡純淨白葡萄酒（La Clarté de Haut-Brion）。

葡萄酒 里昂 餐廳

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