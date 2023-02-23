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228連假愛買量販限時推全館滿額9折 生鮮滿500元送50元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
SABON沐浴油500ML航空版特價899元。圖／愛買量販提供
SABON沐浴油500ML航空版特價899元。圖／愛買量販提供

挺過了一週上6天班的難熬日子，接下來可以好好迎接4天連假，愛買量販宣布228連假限時加碼全館及品類優惠，再加上「春季購物節」檔期祭出專櫃保養品、開架保養品等優惠商品吸客，讓你脫下口罩、美美出遊。

2月25日HAPPY GO會員全館萬件商品任挑任選，單筆消費滿2,000元享9折回饋，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元。2月26日生鮮全品項滿500元送50元生鮮現金抵用券，單筆最高回饋250元，囤貨冷凍食品、高檔生鮮就趁這時候。另外，228連假館內還有眾多品類也從2月25日至2月28日限時4天齊推限定優惠，包括電視、冰箱、洗衣機促銷價再9.5折，寢具、毛巾、抱枕、坐墊滿2,000元送200元、鞋類商品滿2,000元送200元。

另外，愛買量販春季購物節也從2月24日至3月9日開跑，專櫃保養名品在愛買線上購物蝦皮商城平台、板橋南雅店和桃園店同步開賣，有巴黎卡詩、蘭蔻、雅詩蘭黛、契爾氏、植村秀、SABON等品牌精選夯品，雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ML特價1,799元，相當於市價4.3折，蘭蔻超未來肌因冰珠亮眼粹航空版特價1,350元，而SABON沐浴油則只要899元，2月25日當天到指定實體賣場選購同享滿2,000元享9折優惠，超級划算。開架保養部份推出保養品、面膜、卸妝用品、洗面乳、髮類、沐浴等買1送1或第2件5折等商品特惠，包含SEXYLOOK超級仙人掌膠囊面膜組、Farcent香水胺基酸沐浴露系列、妮維雅B5精華卸妝水、BIORE洗顏慕斯系列等夯品買1送1，是女孩們補保養庫存的好時機。

228連假愛買量販加碼搶商機，限時全館滿額9折、生鮮滿500元送50元。圖／愛買量販提供
228連假愛買量販加碼搶商機，限時全館滿額9折、生鮮滿500元送50元。圖／愛買量販提供

沐浴 生鮮

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