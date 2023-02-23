228連假愛買量販限時推全館滿額9折 生鮮滿500元送50元

挺過了一週上6天班的難熬日子，接下來可以好好迎接4天連假，愛買量販宣布228連假限時加碼全館及品類優惠，再加上「春季購物節」檔期祭出專櫃保養品、開架保養品等優惠商品吸客，讓你脫下口罩、美美出遊。

2月25日HAPPY GO會員全館萬件商品任挑任選，單筆消費滿2,000元享9折回饋，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元。2月26日生鮮全品項滿500元送50元生鮮現金抵用券，單筆最高回饋250元，囤貨冷凍食品、高檔生鮮就趁這時候。另外，228連假館內還有眾多品類也從2月25日至2月28日限時4天齊推限定優惠，包括電視、冰箱、洗衣機促銷價再9.5折，寢具、毛巾、抱枕、坐墊滿2,000元送200元、鞋類商品滿2,000元送200元。