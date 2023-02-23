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FENDI大秀宋慧喬、許光漢終於同框！宋雨琦穿透視洋裝

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI品牌大使韓國女星宋慧喬、台灣男星許光漢特地合影留念。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使韓國女星宋慧喬、台灣男星許光漢特地合影留念。圖／FENDI提供

FENDI於義大利米蘭當地時間2月22日下午舉辦2023秋冬系列女裝大秀，全球來自電影、娛樂和音樂各界的藝人嘉賓皆共襄盛會。同為品牌大使的韓國女星宋慧喬、台灣男星許光漢、品牌摯友「I-DLE」成員宋雨琦、程瀟、FENDI的新任泰國品牌大使Bella Renee Campen、以及近期因演出話題日劇《Silent》的日本模特兒暨女星川口春奈都出席看秀，宋慧喬與許光漢更特地合影留念。

除了熠熠亞洲星光，曾演出人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》與《睡魔》並多次獲獎的Gwendoline Christie、在1990年代《阿達一族》中演出原版星期三的Christina Ricci等好萊塢超人氣女星、曾經推出聯名合作的VERSACE設計師Donatella Versace也前來捧場。其他出席名人還包括近期竄紅的西班牙音樂人Aitana、美國歌手Miley Cyrus的妹妹Noha Cyrus、Netflix實境秀《璀璨帝國》的菲律賓名媛Heart Evangelista等。

FENDI品牌大使宋慧喬出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使宋慧喬出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌摯友宋雨琦出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌摯友宋雨琦出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
日本模特兒、女星川口春奈出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
日本模特兒、女星川口春奈出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使許光漢出席2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使許光漢出席2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使許光漢出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌大使許光漢出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
（由左至右）FENDI品牌摯友程瀟、FENDI品牌大使許光漢、宋雨琦出席2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
（由左至右）FENDI品牌摯友程瀟、FENDI品牌大使許光漢、宋雨琦出席2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
（由左至右）FENDI品牌大使宋慧喬、Serge Brunschwig、Christina Ricci、Aron Piper、與Donatella Versace出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
（由左至右）FENDI品牌大使宋慧喬、Serge Brunschwig、Christina Ricci、Aron Piper、與Donatella Versace出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌摯友程瀟出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
FENDI品牌摯友程瀟出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
90年代在阿達一族中扮演「星期三」的好萊塢女星Christina Ricci出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供
90年代在阿達一族中扮演「星期三」的好萊塢女星Christina Ricci出席FENDI 2023秋冬米蘭女裝秀。圖／FENDI提供

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