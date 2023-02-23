H&M攜手MUGLER打造聯名系列 販售時間也公開了！

H&M宣布將與法國前衛設計師品牌MUGLER合作，由創意總監Casey Cadwallader親自操刀，將融入品牌享負盛名的性感剪裁與高級時裝的元素，預計在今年第一季結束前就會在網路商店及精選門市推出。

終於來了！過往H&M年年都會找來知名時裝品牌、設計師跨界合作，推出讓消費者都難以抵擋的話題商品，主打以親民價格買到高級時裝概念，每每上市銷售時，總會在特定門市前看見大排長龍。但因為疫情緣故，上一次設計師聯名系列是在2021年3月的Simone Rocha合作款，因此這是H&M睽違兩年，再度推出，就找來以性感跟前衛著稱的MUGLER，讓時裝迷們好不興奮。

MUGLER創意總監Casey Cadwallader（左）與H&M設計總監Ann-Sofie Johansson（右），共同打造聯名系列。圖／H&M提供

從怪奇比莉、梅根福克斯、Dua lipa，再到天團BLACKPINK、泰勒絲和瑪丹娜，在紅毯或是登台表演時，都曾穿過MUGLER的高級成衣或特別訂製的服裝，藉以凸顯曼妙曲線。雖然創辦MUGLER的Thierry Mugler先生，不幸在去年離世，但接棒設計師Casey Cadwallader不負眾望，再次把品牌推向高峰，穩住了「性感大師」美名。 MUGLER的招牌風格就是極度的展現女性身材，因此不容一絲贅肉，同時透過精妙鏤空設計，傳達情慾挑逗的魅力，也可說品牌服裝充滿了戲劇感。因此MUGLER的經典特色會怎麼與H&M融合？是否也會推出男裝設計？消費者們都在等著看！