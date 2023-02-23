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炸雞桶＋貓草！肯德基「咔啦喵草包」登場　只送不賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基推出「咔啦喵草包」。圖／擷取自KFC粉絲頁
肯德基推出「咔啦喵草包」。圖／擷取自KFC粉絲頁

你家的貓主子也想吃肯德基嗎？因應日本的「貓之日」，肯德基推出「咔啦喵草包」，以經典的咔啦炸雞桶造型搭配上台灣產的無毒貓草，讓家中的喵星人也能夠享受抒壓滋味。

因為222的日文發音近似貓叫聲，因此日本將每年的2月22日定為「貓之日」。在貓之日當天，許多日本企業都會推出對應貓咪的主題活動，甚至還會限時更改企業商標、企業名稱，藉此呼應貓之日。

肯德基自2月22日起，特別推出限量版手工「咔啦喵草包」，使用炸雞桶作為造型，並且添加台灣產的無毒貓草，號稱是「好聞好香還好玩」，滿足貓皇的三種願望。即日起至2月28日期間，凡參與官方粉絲團留言曬貓活動，就有機會抽中「咔啦喵草包」，並還有經典A餐炸雞兌換券。業者也透露，目前產品採手工製作，尚未量產販售。

肯德基 日本 貓咪

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