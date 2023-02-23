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印得又省又安全 Brother彩雷主打資安防護 Epson免加熱微噴新機省電85%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Brother代言人黑嘉嘉邀請企業夥伴報名體驗Brother全新彩色雷射事務機系列新品。圖／Brother提供
Brother代言人黑嘉嘉邀請企業夥伴報名體驗Brother全新彩色雷射事務機系列新品。圖／Brother提供

疫情讓全球企業工作模式都產生不可逆的變化，在尋求恢復常態生活的同時，對於資安、環保永續的關注也加倍受到重視。近期列印事務機品牌Brother、EPSON都推出商用新機種，分別主打企業資安防護、省電省耗材，多樣化的機型滿足不同企業規模的需求。

Brother全新彩色雷射事務機商用系列HL-L9430CDN（企業商務彩雷印表機）及MFC-L9630CDN（企業商務多功能複合機），因應近年來工作模式變化，資料共享需求顯著暴增，新機各項配件及服務皆專為商用設計打造。A4雙面列印最高可達40ppm，黑白彩色同速，搭載雙CIS掃描器一次完成雙面掃描建檔，超高印量碳粉匣可印15,000頁，列印品質高達2,400 x 600 dpi，配備520張大容量紙匣之外，全系列更內建BRAdmin Professional 4免費監控軟體，除定期自動檢視產品性能，更可即時顯示耗材使用情況，更方便組織管理監測。

另外，全系列產品可彈性選擇多項配件組合，像是自動裝訂器與分頁器，亦可選配進階「安全功能鎖3.0」功能，管理用量，更支援NFC刷卡取件。進階安全功能內建強大安全功能鎖，所有列印檔案皆可回溯紀錄，有效防止機密文件外洩，且可設定使用者列印權限及數量，安心掌握文件流向，再加碼加密列印、漫遊取件等進階保密功能，若公司內部有多台連網產品，還可隨意指定出紙機台。即日起至6月底，企業報名申請試用活動，體驗期最長可達半年購機再送碳粉匣。

Epson則是一口氣推出AM-C4000、AM-C5000與AM-C6000共3台全新免加熱微噴影印機，列印速度達40ppm/50ppm/60ppm，搭載獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，相較於傳統雷射影印機，具備省電85%、碳排放量減少85%以及節省59%耗材浪費的優勢，有效協助企業低碳轉型、推動ESG管理。此外，免加熱微噴影印機亦提供可靠的管理系統，透過EPA、EPAS進行驗證強化資安管理，輕鬆打造高可靠度的安全列印環境。

這3款新機的外型也更精巧，相較前代機種大幅減少了35 %占地，而新機所採用的高容量墨水匣，體積亦是同級耗材中最小，但墨水容量不減，黑色墨水可列印達5萬張、彩色墨水可列印達3萬張，能有效降低更換墨水匣的頻率。而企業最需要的選購彈性這幾款新機也具備，包含雙層進紙匣、一般分頁器、騎馬訂摺單元、高容量進紙匣、內部分頁器、內部傳真托盤、傳真／網路套件、以及Wi-Fi等都能另外選購配置，此外，新機無需橋接器即可安裝專業型分頁器，相較前代機種更為輕巧，並增添多樣的選購升級方案，如影印時可針對紅色與紅色文字消除功能、可搜尋PDF格式、文件自動轉向以及讓單張列印變得更有效率的批次列印功能，滿足用戶不同使用需求。

Epson免加熱微噴影印機再推3款主打企業用戶的新機，提供不同印速滿足各大企業列印需求。圖／Epson提供
Epson免加熱微噴影印機再推3款主打企業用戶的新機，提供不同印速滿足各大企業列印需求。圖／Epson提供
Epson獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，相較傳統雷射影印機，具備省電85%、碳排放量減少85%、節省59%耗材浪費與潔淨辦公等多種優勢。圖／Epson提供
Epson獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，相較傳統雷射影印機，具備省電85%、碳排放量減少85%、節省59%耗材浪費與潔淨辦公等多種優勢。圖／Epson提供
Epson新款AM-C6000免加熱微噴影印機節電量最高可達89%，新一代綠色辦公室輕鬆打造。圖／Epson提供
Epson新款AM-C6000免加熱微噴影印機節電量最高可達89%，新一代綠色辦公室輕鬆打造。圖／Epson提供
Brother全新彩色雷射事務機系列以守護企業文件資安為責，各項配件及服務皆專為商用設計打造。圖／Brother提供
Brother全新彩色雷射事務機系列以守護企業文件資安為責，各項配件及服務皆專為商用設計打造。圖／Brother提供
Brother提供更多元的系統配件選擇，模組客製化隨心所印。圖／Brother提供
Brother提供更多元的系統配件選擇，模組客製化隨心所印。圖／Brother提供

資安 省電

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