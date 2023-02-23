泰安賞櫻人潮外溢 麗寶Outlet Mal家電品牌下殺3折起

228連假即將到來，適逢后里泰安派出所、崴立機電櫻花公園花況盛開，不少遊客慕名而來，周邊景點出現外溢效應。麗寶樂園渡假區表示，麗寶Outlet Mal平日逛街、用餐人潮多出2成，目前推出運動、服飾、家電類聯合優惠，最低3折起，讓消費者賞花旅遊還能搶便宜。

麗寶Outlet Mall即日起至2月28日間，推出多項聯合優惠，家電類包括bianco di puro彼安特「負離子空氣清淨機」下殺半價，只要14900元(原價29800)，HITACHI專業負離子吹風機特價4680元(原價6990元)加贈保溫瓶。

想換眼鏡則有LaMode時尚眼鏡，祭出全面1.5折超殺優惠、LORYA與GLORIA EYEWEAR眼鏡全面2折起、SOLOMAX快時尚眼鏡，推出鏡框加鏡片最低1680元優惠、JINS出示OUTLET當日餐廳發票即可享買眼鏡或墨鏡9折優惠。

UNDER ARMOUR、CONVERSE、NEW BALANCE、FILA、ISPO、reebok等品牌最低3折起，PUMA全館球衣商品5件再7折，消費滿6000元折1000元、SKECHERS鞋款3件75折、The North Face精選商品5折起。

全館內衣品牌聯手優惠，ModeMarie曼黛瑪璉3件3折起、CHANTELLE仙黛爾指定商品3折起、Triumph黛安芬全面買2套送3套、Wacoal華歌爾全面5折起、Swear思薇爾指定款買一送一。

小朋友的好康也別錯過，鼎美玩具祭出樂高5折與鋼彈系列75折優惠、Funbox Toys 全面8折起，消費滿額可參加抽獎，湯姆熊27日14時至15時有吉祥物免費送代幣活動。

賞花最適合來點美味下午茶，「Melonsメロンパン達」波蘿麵包買五送一、「Mister Donut」甜甜圈10入299元，少女系甜品好吃又好拍。