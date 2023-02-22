CASETiFY愛麗絲夢遊仙境聯名系列 Galaxy S23也能用
終於輪到經典不敗的迪士尼動畫《愛麗絲夢遊仙境》與CASETiFY推出聯名系列，充滿奇幻異想氛圍的繽紛元素用在電子配件上正剛好，包括愛麗絲、白兔、妙妙貓與紅心皇后等經典角色都躍上手機殼，本次聯名系列更推出2款特殊印花設計，包含以《愛麗絲夢遊仙境》原著封面為靈感設計的印花手機殼，以及《愛麗絲夢遊仙境》角色們掉入鑰匙孔的貼紙設計鏡面手機殼。
迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》× CASETiFY聯名系列共推出多樣電子與生活配件，包含各代AirPods保護殼、AirTag掛環、Apple Watch錶帶、磁吸式無線充電盤、MagSafe卡套、MacBook保護殼與iPad保護殼等，手機殼除了支援最新iPhone 14系列，三星、Google Pixel等新款手機型號也會陸續推出。全系列配件售價1,070元起，其中附有愛麗絲、帽子、愛心等角色元素的銀色掛飾及仿珠的彩珠手機吊飾為獨家限量產品，售價1,830元，售完為止。
喜愛《愛麗絲夢遊仙境》的粉絲們即日起可至CASETiFY台灣官方網站搶先加入優先購買名單，並於2月28日全球正式發售時享官網優先購買資格，亦可於台北新光三越A11館1樓CASETiFY STUDiO品牌概念店購入。
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