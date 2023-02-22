超狂！「魷魚遊戲」鄭好娟接新代言 成蘭蔻全球大使

因為影集「魷魚遊戲」而打開全球知名度的南韓女星HOYEON鄭好娟（鄭浩妍），在演出該劇之後，全球身價水漲船高，受到國際大品牌追捧，不僅成為LV代言人，之前也曾為香奈兒紅色1號保養品系列拍攝宣傳照。如今她再度接下新代言，成為蘭蔻的全球品牌大使，讓蘭蔻官方都興奮表示，「很高興能擁有一位南韓籍的全球品牌大使」。

鄭好娟在全球走紅之前，已經是當紅超模，也曾登上國際伸展台走秀，之後演出「魷魚遊戲」，還奪下美國工會視后寶座，馬上成為全球當紅女星，而據傳在「魷魚遊戲2」中，鄭好娟也有機會演出，屆時又將引發風潮。