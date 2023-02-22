法式甜點可以搭威士忌嗎？看看專業侍酒師怎麼做

當法式甜點遇上蘇格蘭威士忌，會撞擊出什麼火花？在廷漢會所（Cottingham Prestige House）的策劃下，台灣侍酒師協會副會長暨 IWSC 國際大賽評審蕭希辰攜手來自法國的「NicoNico 甜點工作坊」主理人尼可，做了動人的示範。

法式烤布蕾、巧克力瑪德蓮與可麗露，也能搭配蘇格蘭威士忌嗎？可以的。高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail）的探索系列典型布納哈本 11 年，具有迷人的雪莉桶氣息交織著柑橘果醬香氣，並伴隨著綿密的香草太妃糖氣味，與法式烤布蕾的焦糖焦香與香草的溫和甜香，竟然出乎意料地在味蕾上形成完美對接，不但使法式烤布蕾的風味層次更加豐富，甜點也柔化了威士忌的尖銳，讓酒變得更加宜人易飲。

第二個酒款艾德多爾（Edradour）核心系列 10 年單一麥芽威士忌酒廠珍藏版，帶著聖誕蛋糕般的華麗香氣，並具有杏仁甜味，尾韻豐厚華美，搭配上巧克力瑪德蓮，不但讓酒體顯得更加深沉迷人，甜點也在酒液的帶領下變得更具魅惑力。

第三款百樂門（Benromach） 10 年斯佩賽單一麥芽蘇格蘭威士忌，帶有甜美的香草、青蘋果和西洋梨香氣，還擁有飽滿厚實的蜂蜜氣息與輕盈的煙燻味，正好與可麗露表層的焦香與內餡的棉柔甜香完美呼應。

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