LINE Bank「快點卡」限時回饋再放大 麥當勞最高享11%

外食族最近一定明顯感受到什麼都在漲的壓力，LINE Bank為用戶送上聚餐賺點攻略，集結男女老少都愛的知名速食麥當勞、肯德基、必勝客，除了可享LINE Pay、街口支付與各家商戶加碼優惠，綁定「快點卡」更可施展「優惠放大術」，筆筆消費再多拿LINE POINTS 1%且回饋無上限、指定時段麥當勞消費還可享回饋最高LINE POINTS 11%。

3月14日前，使用麥當勞「玉兔迎春優惠券」享超爽大餐4件組101元起，雙人共享餐209元起，滿福雙人早餐149元起、早餐套餐免費升級咖啡，還有大薯、4塊麥克鷄塊、OREO冰炫風加1元多1件，人氣飲品買1送1。3月31日前以LINE Pay綁定LINE Bank快點卡付款，麥當勞消費筆筆再享LINE POINTS 1%回饋無上限；4月2日前週五到週日首筆付款最高10%點數回饋（每週上限10點）；12月28日前，週二到週四享LINE Pay筆筆最高3%點數回饋，優惠疊加省更大。

另外，7月31日前，至肯德基使用街口支付付款並出示優惠券（代碼23512），購買肯德基「普發好康最前線」套餐4塊咔啦脆雞、6顆原味蛋撻、2份香酥脆薯（小）、2杯百事可樂（中）特價315元（原價686元）。消費以街口支付綁定快點卡「回饋放大」，3月31日前可再享LINE Bank基本回饋LINE POINTS 1%無上限。