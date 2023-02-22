葡萄酒桶與威士忌的激盪！塔木嶺紅白酒玩桶系列限量登場

來自蘇格蘭斯貝賽的塔木嶺單一麥芽蘇格蘭威士忌，一直沿襲著斯貝賽濃郁花果香氣、優雅細緻的風格。尚格酒業繼去年導入具無花果與櫻桃風味的「塔木嶺德國黑皮諾紅酒桶」後，2023年更限量推出擁有哈密瓜與香草風味、榮獲2022 ISC國際烈酒競賽金牌肯定的「塔木嶺白蘇維濃葡萄酒桶」，以及於2022 IWSC國際葡萄酒暨烈酒大賽獲得全場最高榮譽傑出金獎、具有濃郁紅色莓果與甜桃風味的「塔木嶺法國卡本內蘇維濃紅酒桶」，進一步完美演繹威士忌界中的「橡木桶玩家」精神。

「塔木嶺白蘇維濃葡萄酒桶」先置於美國白橡木波本桶，而後以白蘇維濃葡萄酒桶進行二次熟陳，入口滑順優雅，彷彿漫步在豐收果園，迎面而來一股甜爽的哈蜜瓜、香草香氣，令人心曠神怡。

「塔木嶺白蘇維濃葡萄酒桶」建議售價990元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「塔木嶺法國卡本內蘇維濃紅酒桶」不但蟬聯三年（2020～2022）ISC國際烈酒競賽金牌榮耀，更於2022IWSC國際葡萄酒暨烈酒大賽獲得全場最高榮譽傑出金獎，透過於法國卡本內蘇維濃紅酒桶二次熟陳，在塔木嶺經典花果香的基礎上，增添草莓、覆盆子香調，溫暖甜桃、梅李揉合薑汁蛋糕和少許單寧，最後在濃郁香甜的尾韻中結尾，是一款優美、層次豐碩的威士忌。

「塔木嶺法國卡本內蘇維濃紅酒桶」建議售價990元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

此外，尚格酒業於2022年推出、迅速完售的「塔木嶺德國黑皮諾紅酒桶」，也在2023年限量回歸，希望能讓台灣的消費者感受塔木嶺與世界最代表性葡萄酒桶所激盪出的另類風情。

「塔木嶺德國黑皮諾紅酒桶」建議售價990元。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「塔木嶺德國黑皮諾紅酒桶」蘊含多汁無花果、櫻桃和奶油桃李派，伴有甜和辛香餘味，氣味結構溫和，酒體較厚、香氣飽滿而帶有酸度。黑皮諾素有「紅酒皇后」之稱，在塔木嶺經典花果香的基礎上，增添了櫻桃、土耳其軟糖、烤甜梨派的氣息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康