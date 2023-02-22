大金「綠色生活日」蘇小軒化身燦坤內湖旗艦店一日店長

搶先為炎炎夏日做好準備，現在早鳥買空調正是時候，大金空調於燦坤旗艦店舉辦「綠色生活日」活動，邀請代言人蘇小軒化身一日店長，正式宣布「空調早鳥」即日起正式開跑。恰逢大金30周年，即日起至7月底前凡購買大金變頻空調指定機種，每組最高現金回饋達7,000元，還可以申請政府節能補助每組3,000元，貨物稅退稅每組2,000元，等於最高可省12,000元，再享2022台灣年度暢銷車款TOYOTA COROLLA CROSS汽車5台連環抽，越早購買抽獎機會越多。即日起至4月30日止，更於燦坤獨家推出買大金空調，使用原廠指定銅管超值不加價的超實用優惠，精打細算又注重品質的消費者千萬別錯過。

大金空調代言人蘇小軒化身燦坤內湖旗艦店一日店長，呼應節能家電環保趨勢，呼籲大家：「愛地球不只是一種生活風格，也是一項很潮的生活態度，從節能空調的選購就可以開始落實環保的行動力。」