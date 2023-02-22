用一杯咖啡友善土地！7-ELEVEN率零售之先推動「永續農場」計畫

以一杯咖啡友善土地，7-ELEVEN率零售之先投入「永續農場」，啟動咖啡循環再生計畫，將門市咖啡渣透過系統回收機制，藉由農業生技轉製成有機肥料，施用於7-ELEVEN契作高麗菜田間，高麗菜採收後使用於7-ELEVEN鮮食配菜、或於門市整顆新鮮販售，讓CITY CAFE完成一趟earth to earth旅程，到7-ELEVEN喝咖啡、吃鮮食就能守護土地，讓地球永續成為你我日常。

統一超商連續4年入選道瓊永續指數DJSI，是台灣唯一零售業者入選，各項綠色營運指標深獲國際肯定；為與國際永續趨勢接軌，7-ELEVEN各項永續創新連結商品服務本業，並能滿足消費者需求為思考前提。到7-ELEVEN喝杯咖啡、品嘗美味鮮食是許多消費者生活日常，為推動綠色消費，7-ELEVEN展開全新專案，內部耗時近一年半時間，啟動跨單位合作、並偕同咖啡與鮮食相關供應商，與專業農業生技團隊深度合作，領先市場啟動「永續農場」計畫，順利栽培收成專屬7-ELEVEN的永續高麗菜。

7-ELEVEN 指出，「永續農場」計畫透過回收門市咖啡渣、轉製有機肥後施用於農作物上，農作物採收後作為鮮食便當配菜及生鮮蔬果再回到7-ELEVEN門市販售，這一趟咖啡循環再生旅程，首批回收再生咖啡渣近1公噸，預計採收約1.2萬顆新鮮高麗菜，推估可製作70萬個鮮食便當配菜，將於中南部7-ELEVEN限量、限店販售，部分鮮採高麗菜即日起於570間門市生鮮蔬果專區限量販售。

7-ELEVEN與專業農業生技團隊合作，歷時半年深度了解咖啡渣具有完整養分比例，利用生物自然手法循環運行綠色零廢棄處置方式，以黑水虻自動化養殖設備轉製為安全無毒的有機肥料，施作於契作農場中的高麗菜田間，此肥料富含有機質，是相當良好的土壤改良資材，可促進土壤恢復健康生態，藉此達到友善土地與環境永續兩大作為，為本土永續農業發展盡一份心力。

自2021年起7-ELEVEN即啟動永續循環經濟專案，攜手中華民國腦性麻痺協會、零廢棄時尚社會企業Story Wear共同合作「加減新生活計畫－福企好CHIC」，回收7-ELEVEN門市塑膠瓶近7公噸、至今使用庫存牛仔布7,600碼，由腦麻兒媽媽製作，最後再透過7-ELEVEN預購銷售，完成可循環式公益服務，至今超過2萬人次響應購買的永續商品，提供近百個非營利組織家庭就業機會，更陸續獲得海內外9個指標性永續獎項肯定。