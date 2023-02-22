聽新聞
test
0:00 / 0:00
蔡依林飛米蘭看秀 寶格麗尚未曝光新品已上身！
2023秋冬米蘭時裝周當地時間2月21日起正式於米蘭登場，寶格麗（BVLGARI）大中華區品牌代言人蔡依林昨晚現身機場，準備出發前往米蘭時裝周看秀。她在機場被捕捉到搶眼個性的穿著：鮮粉紅色的羽絨外套、多層次紗裙與破壞牛仔褲，配戴寶格麗2023春夏的Serpentine Pouch祖母綠色小牛皮迷你手拿包、B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊以及寶格麗2023秋冬Serpenti菱形金屬太陽眼鏡，巨星風範瞬間成為機場焦點。寶格麗預計將於時裝周期間發表2023秋冬最新配件系列，並於2月24日舉辦大型活動。
蔡依林身上的Serpentine Pouch祖母綠色小牛皮迷你手拿包，是2023春夏的代表作。鮮綠如寶石的色調，是本季主題「奇蹟調色盤」（Shades of Wonder）的主打色之一「蓊鬱花園」（Emerald Garden），透過瑰麗而高辨識度的濃郁綠色小牛皮革，沉浸於瑰麗祖母綠的迷人細節之中。而蜿蜒的Serpentine Pouch手拿包，時尚俐落的造型與蜿蜒曲折的蛇形金屬頂部邊框完美融為一體，設計靈感源自1960年代的Serpenti骨董項鍊，內襯紫水晶色Nappa小羊皮內襯，附可拆式皮革短背帶，完美結合珠寶靈感與極致皮件工藝。
身為品牌代言人的蔡依林，更搶先戴上了尚未曝光的2023秋冬Serpenti菱形金屬太陽眼鏡，黑色金屬鏡框搭配黑色鏡片，鏡腳為玫瑰金色金屬飾以經典蛇鱗元素，熱騰騰地預告本周即將曝光的全新配件重點：今年歡慶75周年的Serpenti系列，將會如何蛻變？令人拭目以待。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言