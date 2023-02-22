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蔡依林飛米蘭看秀 寶格麗尚未曝光新品已上身！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林出發前往米蘭時裝週，穿戴寶格麗Serpenti系列配件。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林出發前往米蘭時裝週，穿戴寶格麗Serpenti系列配件。圖／寶格麗提供

2023秋冬米蘭時裝周當地時間2月21日起正式於米蘭登場，寶格麗（BVLGARI）大中華區品牌代言人蔡依林昨晚現身機場，準備出發前往米蘭時裝周看秀。她在機場被捕捉到搶眼個性的穿著：鮮粉紅色的羽絨外套、多層次紗裙與破壞牛仔褲，配戴寶格麗2023春夏的Serpentine Pouch祖母綠色小牛皮迷你手拿包、B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊以及寶格麗2023秋冬Serpenti菱形金屬太陽眼鏡，巨星風範瞬間成為機場焦點。寶格麗預計將於時裝周期間發表2023秋冬最新配件系列，並於2月24日舉辦大型活動。

蔡依林身上的Serpentine Pouch祖母綠色小牛皮迷你手拿包，是2023春夏的代表作。鮮綠如寶石的色調，是本季主題「奇蹟調色盤」（Shades of Wonder）的主打色之一「蓊鬱花園」（Emerald Garden），透過瑰麗而高辨識度的濃郁綠色小牛皮革，沉浸於瑰麗祖母綠的迷人細節之中。而蜿蜒的Serpentine Pouch手拿包，時尚俐落的造型與蜿蜒曲折的蛇形金屬頂部邊框完美融為一體，設計靈感源自1960年代的Serpenti骨董項鍊，內襯紫水晶色Nappa小羊皮內襯，附可拆式皮革短背帶，完美結合珠寶靈感與極致皮件工藝。

身為品牌代言人的蔡依林，更搶先戴上了尚未曝光的2023秋冬Serpenti菱形金屬太陽眼鏡，黑色金屬鏡框搭配黑色鏡片，鏡腳為玫瑰金色金屬飾以經典蛇鱗元素，熱騰騰地預告本周即將曝光的全新配件重點：今年歡慶75周年的Serpenti系列，將會如何蛻變？令人拭目以待。

寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林出發前往米蘭時裝週，穿戴寶格麗Serpenti系列配件。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林出發前往米蘭時裝週，穿戴寶格麗Serpenti系列配件。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊，27萬4,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊，27萬4,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti菱形金屬太陽眼鏡，約33,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti菱形金屬太陽眼鏡，約33,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊，27萬4,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊，27萬4,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti菱形金屬太陽眼鏡，約33,400元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti菱形金屬太陽眼鏡，約33,400元。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林出發前往米蘭時裝週，穿戴寶格麗Serpenti系列配件。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林出發前往米蘭時裝週，穿戴寶格麗Serpenti系列配件。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林出發前往米蘭時裝週，穿戴寶格麗Serpenti系列配件。圖／寶格麗提供
寶格麗大中華區品牌代言人蔡依林出發前往米蘭時裝週，穿戴寶格麗Serpenti系列配件。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpentine Pouch祖母綠色小牛皮迷你手拿包，約49,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpentine Pouch祖母綠色小牛皮迷你手拿包，約49,500元。圖／寶格麗提供

米蘭 時裝周 蔡依林

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