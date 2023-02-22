蔡依林飛米蘭看秀 寶格麗尚未曝光新品已上身！

2023秋冬米蘭時裝周當地時間2月21日起正式於米蘭登場，寶格麗（BVLGARI）大中華區品牌代言人蔡依林昨晚現身機場，準備出發前往米蘭時裝周看秀。她在機場被捕捉到搶眼個性的穿著：鮮粉紅色的羽絨外套、多層次紗裙與破壞牛仔褲，配戴寶格麗2023春夏的Serpentine Pouch祖母綠色小牛皮迷你手拿包、B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊以及寶格麗2023秋冬Serpenti菱形金屬太陽眼鏡，巨星風範瞬間成為機場焦點。寶格麗預計將於時裝周期間發表2023秋冬最新配件系列，並於2月24日舉辦大型活動。

蔡依林身上的Serpentine Pouch祖母綠色小牛皮迷你手拿包，是2023春夏的代表作。鮮綠如寶石的色調，是本季主題「奇蹟調色盤」（Shades of Wonder）的主打色之一「蓊鬱花園」（Emerald Garden），透過瑰麗而高辨識度的濃郁綠色小牛皮革，沉浸於瑰麗祖母綠的迷人細節之中。而蜿蜒的Serpentine Pouch手拿包，時尚俐落的造型與蜿蜒曲折的蛇形金屬頂部邊框完美融為一體，設計靈感源自1960年代的Serpenti骨董項鍊，內襯紫水晶色Nappa小羊皮內襯，附可拆式皮革短背帶，完美結合珠寶靈感與極致皮件工藝。