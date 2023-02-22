中部動漫迷看過來！2/17-4/9《Ani-One玩轉動漫遊》搶灘台中草悟道

羚邦集團集結旗下10個超人氣IP於2/17-4/9在台中草悟道推出2023年「Ani-One玩轉動漫遊快閃店」！首次在台中展出的「Ani-One玩轉動漫遊快閃店」現場推出近250樣全新周邊，包含限量50條「槍之惡魔子彈純銀項鍊」等稀有精品、可以變身鏈鋸惡魔的「雙手電鋸午睡枕」、做為擺飾也賞心悅目的「波奇塔存錢筒」等實用商品。就連在台北動漫節賣到缺貨的商品也全都全部補齊啦!現場消費滿千元還送《鏈鋸人》、《我的英雄學院》、《BLEACH死神》及《咒術迴戰》四款限量大徽章，周周不同款，粉絲們快衝啊。

排民必收！為粉絲遮風避雨的「雨季折疊自動傘」黑底白字低調外觀之下，內層印有烏野、音駒及稻荷崎六大人氣角色清新可愛的雨傘新圖素！12位Q版烏野角色在「壁掛鐘」上輪流提醒你守時，再也不必怕遲到！有著烏野橫幅「飛べ」、可愛烏鴉、日向及影山三種圖樣的「保溫瓶」，讓你連喝水比別人有型！寒冬必備「烏鴉抱枕毛毯」印有滿版小烏鴉及經典「飛べ」字樣，還可收納成小烏鴉造型抱枕超Q。

《咒術迴戰》推出以七海建人領帶圖樣和十劃咒法為設計構想的「壁掛鐘」，以七點為界提醒你『非常抱歉，現在開始是加班時間』。崇拜七海哲學的你怎麼能錯過七海鉈刀意象的「側背包」，背上它讓你和七海一樣瀟灑帥氣現身街頭。喜歡詛咒之王宿儺的粉絲們，BAG TO YOU 百達遊推出一系列有著宿儺圖示搭配封印咒條的帥氣包款，「宿儺零錢包」及「宿儺側背包」，當然要大包小包一起收才算得上是鐵粉啊。

《我的英雄學院》推出「第六季金屬海報組」綠谷、爆豪、轟及麗日四種款式一次滿足！同系列還有印有綠谷&爆豪、轟&麗日、職業英雄三人組等三款的「第六季金屬L夾」，英雄們的奮戰英姿陪你一起對抗生活中的邪惡。書桌上也少不了英雄們陪伴？綠谷、爆豪、轟及麗日四款「文具桌墊」，讓粉絲K書不孤單。隨著職業英雄和超常解放戰線間的戰爭正如火如荼的展開，推出綠谷、爆豪、轟、麗日、歐爾麥特、死柄木、渡我等多款角色杯墊，挑選喜歡的角色「吸水杯墊」在桌上展示你支持的陣營吧。

世界盃期間被足球圈粉了嗎！八款《藍色監獄》「壓克力立牌」潔、蜂樂、凜、凪、國神、馬狼、玲王及千切等風格迥異的強力前鋒一字排開，任君挑選！同時搭配方便隨身攜帶的「壓克力鑰匙圈」，與心愛的超強前鋒們一起接受各種意想不到的瘋狂挑戰吧！更推出凹凸浮雕設計可兼做桌上擺飾，實用又好看的「水釉光杯墊」和潔、蜂樂、國神及千切四人合體的帥氣金屬海報組，在接下來即將出現的新關卡中也要繼續為Z隊的大家應援加油喔。

《鏈鋸人》中的最萌惡魔「波奇塔存錢筒」現身，快把你的錢錢交給鏈鋸惡魔守護吧！大人氣商品「驚訝波奇塔絨毛玩偶」表情設計豐富，超可愛惡魔寵物你也能擁有！「波奇塔項鍊」外框立體鋸齒設計，戴上質感UPUP！還有印有編號限量50條「槍之惡魔子彈純銀項鍊」，快來幫忙早川秋回收惡魔碎片，一起對抗鎗之惡魔吧！當然也不能錯過鏈鋸惡魔的電鋸、早川秋的劍及真紀真辮子為設計意象的三款設計「手環」，經典必收。

活動期間單筆消費滿千就送人氣四大IP限量徽章，包括《鏈鋸人》中的鏈鋸惡魔「波奇塔」、《我的英雄學院》的雄英高校學生們、《咒術迴戰》夏日祭典裝扮的高專師生們及《BLEACH死神》特記戰力首位黑崎一護共四款，每款限量800份！現場更備有二米高美式漫畫風格的巨型「我的大扭蛋機台」，內有《排球少年!!》、《我的英雄學院》、《咒術迴戰》、《BLEACH死神》、《遊戲人生》及《影子籃球員》等眾多IP商品，只要300元就有機會獲得價值1080元《排球少年!!》、《咒術迴戰》及《我的英雄學院》掛壁鐘、價值790元波奇塔隨身碟，超多經典必收商品，粉絲們快來試手運。

《Ani-One玩轉動漫遊快閃店》資訊

地點：台中草悟道 日期：112年2月17日至112年4月9日 營業時間： 週一~週五11:30~20:00 週六~週日(及國定假日)10:30~20:00

羚邦旗下十大IP周邊商品集結。羚邦提供

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