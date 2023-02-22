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專櫃等級開架價！巴黎萊雅推小蜜罐、美麗日記抗老面膜

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
巴黎萊雅推出小蜜罐系列：金致臻顏花蜜奢養精華露130ml／1,025元、金致臻顏花蜜奢養輕盈日霜60g／1,550元、金致臻顏花蜜奢養眼霜20ml／1,650元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅推出小蜜罐系列：金致臻顏花蜜奢養精華露130ml／1,025元、金致臻顏花蜜奢養輕盈日霜60g／1,550元、金致臻顏花蜜奢養眼霜20ml／1,650元。圖／巴黎萊雅提供

隨著科技日新月異，開架保養品也越來越強調成分，甚至喊出專櫃等級的成分，但是以開架的價格販售，瞄準小資族們的荷包，讓大家無痛入手有感的保養品。巴黎萊雅新推出金致臻顏小蜜罐系列，主打頂級麥盧卡花蜜、高濃度普拉斯鏈、黃金四胜肽精萃等成分，但要價2千元有找；另一品牌我的美麗日記，新推出植物幹細胞超能賦活面膜，也是該系列第一款抗老面膜。

巴黎萊雅強調採用萬元乳霜同等級的成分，在金致臻顏小蜜罐系列中，採用來自紐西蘭孕育的麥盧卡花，從花朵中萃取出的珍稀麥盧卡花蜜，含有氨基酸與維他命，以及萊雅集團的獨家專利高濃度普拉斯鏈，幫助肌膚對抗老化，以及黃金四胜肽精萃，讓肌膚找回緊緻感，堪稱是頂級成份。

小蜜罐系列包括金致臻顏花蜜奢養精華露、金致臻顏花蜜奢養輕盈日霜、金致臻顏花蜜奢養眼霜，剛好滿足三個步驟，其中眼霜還搭配360°黃金小冰棒，可以順著眼周保養，讓雙眼重現光彩。

我的美麗日記則推出超能系列第一款抗老面膜「植物幹細胞超能賦活面膜」，從法國珍稀葡萄的加邁葡萄中取得活化能量植物幹細胞，結合聚繖岩薔薇，從中找到強大防護音子，以及康普茶萃取、酪梨油及維他命E醋酸酯，富含多樣維他命，整體可以提升肌膚保護力。

且採用WOW多重乳化技術，油水比為2:8，讓肌膚能夠吸收精華，一敷有感。

我的美麗日記推出植物幹細胞超能賦活面膜。圖／我的美麗日記提供
我的美麗日記推出植物幹細胞超能賦活面膜。圖／我的美麗日記提供
巴黎萊雅金致臻顏花蜜奢養輕盈日霜60g／1,550元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅金致臻顏花蜜奢養輕盈日霜60g／1,550元。圖／巴黎萊雅提供

面膜 巴黎萊雅 抗老

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