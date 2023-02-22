方泂鑌唱出檳城浪漫！檳城旅遊局全球宣傳首站到台灣

疫情漸遠，全球旅遊景氣回暖，馬來西亞檳城環球旅遊局海外行銷宣傳首站，就來到台灣，檳城州立法議會議長劉子健、馬來西亞友誼及貿易中心首席代表何瑞萍、馬來西亞友誼及貿易中心經濟處處長Mrs. Syajaratud Durri Abdullah、馬來西亞觀光局副處長Mdm. Naimatul Farah Haji Isa，以及檳城環球旅遊機構執行長黃茁原率當地業者代表等十餘人來台，晚宴中並邀請馬來西亞歌手、情歌王子方泂鑌溫情獻唱。

晚會在熱鬧的鑼鼓聲、舞龍舞獅展演下，揭開序幕。馬來西亞檳城環球旅遊局為今年宣傳主軸定調為「從心」感受，帶有諧音「重新」體驗之意，代表檳城由心歡迎台灣人重新到來，前往體驗古城新玩法。

執行長黃茁原表示，檳城不僅旅遊景點多元豐富，也可謂是米其林美食城，共有46家食肆獲得米其林認證，其中兩家為米其林一星；檳城喬治市也是聯合國世界遺產區，處處可見歷史豐厚的古跡建築。

旅遊局也推薦許多新景點，包括檳城島嶼的另一面─浮羅山背及直落巴巷、檳城的另一面─威省，還有檳城8大世界奇觀。其中，浮羅山背擁有迷人的鄉村景致，傳統的甘榜房屋、農田、漁村、動物農場，遊客可以騎自行車穿越浮羅山背寧靜的鄉村，靜覽美景；直落巴巷則是適合崇尚自然及喜好冒險的旅人，例如Boulder Valley岩谷野餐、熱帶香料園、世外桃源主題公園，以及檳城Entopia蟲鳴大地蝴蝶公園等，在岩谷野餐、豪華露營中，感受自然。

檳城的8大世界奇觀，也是旅人必探。其中包括世外桃源主題公園裡的世界上最長滑水道及過山溜索，從叢林間一溜而下，沿途盡攬綠意美景，挑戰驚心動魄的4分鐘奇幻旅程。滑水道獲得「吉尼斯世界紀錄」的稱號，途間蜿蜒穿過天然森林和樹冠，提供不同的驚奇體驗。

Entopia蟲鳴大地蝴蝶公園有「世界上第一個熱帶蝴蝶和昆蟲保護區」，萬餘蝴蝶在此起舞；此外，還有許多隱藏景點，如北海藝術走廊、安曼島、大山腳森林公園、青蛙山（或稱大馬九寨溝）和甘榜亞貢等。

檳城是半島上唯一擁有「兩個聯合國教科文組織遺址」的地方：喬治城聯合國教科文組織世界遺產城和最近剛宣布的升旗山聯合國教科文組織生物圈保護區。這裡旅遊也很便利，市中心就靠近山丘，遊客可在升旗山古老的熱帶雨林中享受早晨徒步旅行，並在喬治市聯合國教科文組織世界遺產名錄的舊世界魅力中，度過美好的一天。