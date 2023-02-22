Grand Seiko、Seiko上市高顏值新表 每一款都會對不起錢錢

今年是日本鐘表集團SEIKO開始製表的110周年，因此在旗下的Seiko、Grand Seiko也陸續推出紀念表款，紛紛以過往經典樣式復刻，呈現「高顏值」的設計，誘使消費者掏空荷包也想收藏。

以日製高級腕表定位自居的Grand Seiko便利用了初代Grand Seiko表款為依歸，利用鈦金屬重新復刻，結合日本傳統藝術「漆藝」，創造限量腕表。這不是Grand Seiko首次把漆藝結合製表，不過卻是採用了60年前的經典弧型表盤，加上「蒔繪（塗金）」的時標處理，呈現細膩的質感，再次達到新高度。表殼的專利鈦合金比傳統鈦金屬更明亮，度也達到了不鏽鋼的兩倍，透過Zaratsu拋光後，顯得更加光彩奪目。而且表帶採用日本古代製作盔甲時的傳統編織技術「鎧織」，這是由技藝精湛的工匠應用細條小牛皮和織物交織而成，增強表帶耐用性，簡而言之整只腕表就是對於日本職人精神的最高禮讚。

Grand Seiko製表110周年漆藝限定款，鈦金屬表殼，全球限量500只，約40萬元。圖／Seiko提供

Seiko旗下Prospex支線，則以1965年，日本第一只潛水表為藍本，在Save the Ocean系列推出現代詮釋的表款。Seiko除了復刻原始表款設計，新款的表盤紋路靈感來自中古世紀時使用於航海的星盤，呼應古代的知識與冒險家的挑戰精神。表殼側面和旋轉表圈外側均採用Zaratsu 拋光處理，表帶的設計採用深藍色條紋矽膠材質製成，使得配戴時能更加俐落，提升配戴舒適度。另外，錶款搭載了專為潛水表所研發的8L35機械機芯，並由品牌「雫石高級時計工坊」工匠組裝而成；耐用性、準確性皆確保了無論是在陸地還是水中的嚴苛的環境中，都能發揮最高水平。

Grand Seiko製表110周年漆藝限定款，表盤製作展現了漆藝和蒔繪工藝。圖／Seiko提供