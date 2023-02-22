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Joe是要聯名！Joeman攜手7-11推「7款日系美食」 網笑：得不到人也要得到聯名商品

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image source:（左）翻攝FB／Joeman、（右）《DailyView網路溫度計》

文／姜雅馨

擁有248萬訂閱的人氣YouTuber「Joeman」，在頻道與網紅、明星合作《Joe是要對決》、《Joe是要看房》等系列主題影片，獨到又專業的見解受到許多觀眾推崇，在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜位居第9名。

繼YouTuber韓勾ㄟ金針菇、千千、古娃娃及滴妹等人與全家超商聯名合作推出一系列美食與甜點，Joeman今（21）日也首度與7-11聯名祭出7款日系美食，商品曝光後再度掀起熱議。

「Joeman」YouTuber網路口碑排行榜

▲Joeman位居網路溫度計的YouTuber網路口碑排行榜第9名。

image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/11/22~2023/02/19）

Joe是要聯名！Joeman首度與7-11合作祭出7款日系美食

Joeman近期前往日本進行開箱旅遊、拍攝主題美食，這次Joeman也特別與7-11合作推出「Joe式要與Joeman合作」7款日系美食，包含由鮭魚卵、熟成明太子、魚卵塊、干貝及蝦仁等多樣高級海鮮食材製成的「奢華海鮮丼飯糰」；使用焦香醬油及昆布高湯熬煮照燒醬，搭配雞肉拌入飯中的「照燒雞拌飯飯糰」；融合200克歐姆蛋、完熟番茄及日式火腿炒飯的「8倍歐姆蛋蛋包飯」；烤雞腿排、Q彈烏龍麵尬上日本進口咖哩醬的「咖哩雞排烏龍麵」；還有照燒醬搭配雞肉、溏心蛋、蛋沙拉的「醬燒烤雞蛋三明治」。

如果吃完鹹食還想品嚐甜食也沒問題！Joeman這次特別推出添加日本靜岡抹茶粉的「抹茶拿鐵」及包覆草莓果醬、濃醇香草卡士達內餡的「草莓大福」，現在想吃就能直接前往臨近7-11門市購買。

YouTuber Joeman與7-11聯名推出7款日系美食商品。

▲YouTuber Joeman與7-11聯名推出7款日系美食商品。

image source:翻攝FB／7-ELEVEN

Joeman親曝聯名心得！網友狂曬試吃照：肯定要吃起來

Joeman在臉書上也難掩興奮分享，「人生第一次出的聯名商品要上了，有點緊張...」，許多粉絲也紛紛期待表示，「太開心了！！趁收盤前買張台積電慶祝一下」、「小七聯名～期待期待」、「得不到Joeman的人，也要得到Joaman的聯名商品」、「終於等到九妹降肉小七」、「看起來都蠻好吃的，期待」、「不排除購買的可能性，通哥辛苦了」、「看起來很讚耶，肯定要吃起來的呀」、「可以試試聯名商品對決」。

有實際品嚐過的消費者表示，「第一次在超商喝到沒有死甜的抹茶拿鐵」、「今天早上去買了三明治，超好吃的」、「飯糰兩種都超好吃」、「奢華海鮮丼飯糰很可以欸！喜歡吃海鮮的人真的蠻推這個，口感吃起來很豐富」。

網友對於YouTuber Joeman與7-11聯名推出7款日系美食商品給出評價。

▲網友對於YouTuber Joeman與7-11聯名推出7款日系美食商品給出評價。

image source:翻攝FB／Joeman

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