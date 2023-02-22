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梁朝偉、張孝全 台港男神品味加分秘訣找到了！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
港台兩大人氣男星梁朝偉、張孝全相繼登上雜誌封面，一暖心、一神秘，各展男神的獨特魅力。圖／摘自 IG @ harrywinston（合成圖）
港台兩大人氣男星梁朝偉、張孝全相繼登上雜誌封面，一暖心、一神秘，各展男神的獨特魅力。圖／摘自 IG @ harrywinston（合成圖）

男人味的表現很多種，有時候是服裝、有時候則是一個眼神、一個笑容，已經讓人感受到心裡被「燙熨」般暖暖地。港台兩大人氣男星梁朝偉張孝全相繼登上雜誌封面，一暖心、一神秘，透過眼神與燈光，各自展現了由內而外的強大氣場與魅力。

去年演出《罪後真相》並入圍金馬獎的張孝全，最近再以同部電影入圍台灣影評人協會獎，人氣看漲。近日他登上香港男性時尚雜誌《Esquire》，一身套頭毛衣搭配西裝，加上特殊的燈光、頗具神秘懸疑氣息。

而日前才因《悲情城市》重新登台，並以「小狗眼神」引起網路熱烈討論的梁朝偉，則登上了中國女性雜誌《時尚芭莎BAZZAR》，只見梁朝偉同樣以深色西裝搭配深色內衣，但迷人、溫暖的眼神，則宛如從2D到3D「穿越」放電。值得一提的是：港台兩大男神不約而同選擇了海瑞溫斯頓（Harry Winston）的手表為品味增色。

其中張孝全手上的是Ocean系列Big Date大日曆42毫米自動腕表，半開放式的面盤，呈現從摩天大受到啟發的建築之美、劇力萬鈞，也像是張孝全時而神秘、時而暖心的變化魅力；而梁朝偉手上配戴的款式則為Emerald印記系列33毫米石英腕表，祖母綠型切割的玫瑰金表殼鑲嵌了94顆圓形明亮式切工、總重約1.57克拉的鑽石，同時梁朝偉的西裝領片上再別有一枚鑽石胸針，似乎在向男人們宣佈：華麗無罪、閃耀有理！

梁朝偉在西裝領片上配戴的珠寶胸針，無形中回應了手上的祖母綠型玫瑰金表殼，閃耀、且落落大方。圖／Harry Winston提供、摘自IG @ harrywinston（合成圖）
梁朝偉在西裝領片上配戴的珠寶胸針，無形中回應了手上的祖母綠型玫瑰金表殼，閃耀、且落落大方。圖／Harry Winston提供、摘自IG @ harrywinston（合成圖）
張孝全登上雜誌封面時配戴的Harry Winston Ocean系列Big Date大日曆42毫米自動腕表；玫瑰金、42毫米、開放式面盤、自動上鍊機芯、時間顯示、大日期視窗，價格店洽。圖／Harry Winston提供
張孝全登上雜誌封面時配戴的Harry Winston Ocean系列Big Date大日曆42毫米自動腕表；玫瑰金、42毫米、開放式面盤、自動上鍊機芯、時間顯示、大日期視窗，價格店洽。圖／Harry Winston提供

張孝全 梁朝偉

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