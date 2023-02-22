梁朝偉、張孝全 台港男神品味加分秘訣找到了！

男人味的表現很多種，有時候是服裝、有時候則是一個眼神、一個笑容，已經讓人感受到心裡被「燙熨」般暖暖地。港台兩大人氣男星梁朝偉、張孝全相繼登上雜誌封面，一暖心、一神秘，透過眼神與燈光，各自展現了由內而外的強大氣場與魅力。

去年演出《罪後真相》並入圍金馬獎的張孝全，最近再以同部電影入圍台灣影評人協會獎，人氣看漲。近日他登上香港男性時尚雜誌《Esquire》，一身套頭毛衣搭配西裝，加上特殊的燈光、頗具神秘懸疑氣息。

而日前才因《悲情城市》重新登台，並以「小狗眼神」引起網路熱烈討論的梁朝偉，則登上了中國女性雜誌《時尚芭莎BAZZAR》，只見梁朝偉同樣以深色西裝搭配深色內衣，但迷人、溫暖的眼神，則宛如從2D到3D「穿越」放電。值得一提的是：港台兩大男神不約而同選擇了海瑞溫斯頓（Harry Winston）的手表為品味增色。